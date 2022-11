Unfall beim Leonhardiritt: Warum die Pferde scheuten bleibt unklar

Die Polizei ermittelt weiter nach einer möglichen Ursache des Unfalls in Inchenhofen. Ein glücklicher Umstand sorgte dafür, dass nicht mehr passiert ist.

Drei Leichtverletzte gab es am Sonntag beim Leonhardiritt in Inchenhofen, nachdem zwei Zugpferde gescheut hatten. Erkenntnisse dazu, was die Tiere erschreckt hatte, gibt es laut Michael Jakob, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, noch keine. Eventuell würden im Rahmen der Ermittlungen dazu noch Einschätzungen abgegeben werden, sagt er. Jakob geht aber eher von Folgendem aus: "Es kann sehr gut sein, dass wir das überhaupt nie werden nachvollziehen können."

Ein Großteil der Besucher war zum Unfallzeitpunkt schon gegangen

Als "glücklichen Umstand" bezeichnet es der Leiter der Polizeiinspektion Aichach, dass ein Großteil der Besucherinnen und Besucher zu dem Zeitpunkt schon gegangen war. Der Festzug umrundet traditionell dreimal die Wallfahrtskirche, und nach der zweiten Runde hatten sich viele Besucher schon auf den Heimweg gemacht. Als auf der letzten der drei Runden gegen 14.45 Uhr die Pferde vor einem der Festwagen scheuten, waren also nicht mehr viele Leute vor Ort. Ein zweiter glücklicher Umstand war, dass an der Baldaufstraße, in die der Festwagen von der Radersdorfer Straße kommend einbiegen wollte, gleich ein großer Hof war, auf den der Kutscher die Tiere trotz der gebrochenen Holzdeichsel des Festwagens noch lenken konnte.

Wie berichtet, stürzte bei dem Unfall ein auf dem Festwagen stehender 53-Jähriger auf die Straße. Eine 58-jährige Besucherin und ein 53-jähriger Besucher brachten sich vor den Pferden mit einem Sprung über einen Zaun in Sicherheit. Alle drei verletzten sich nur leicht.