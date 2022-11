Unfall Leonhardiritt: Es gibt Verletzte, weil zwei Pferde scheuen

Am Ende des Leonhardirittes in Inchenhofen scheuen zwei Pferde und es bricht die Deichsel einer Kutsche. Der Kutscher verhindert offenbar Schlimmeres.

Am Ende des Leonhardirittes in Inchenhofen ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Menschen leicht verletzt worden sind. Die Ursache waren zwei scheuende Pferde. Der Kutscher reagierte laut Polizei Aichach offenbar richtig.

Wie die Aichacher Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr nach der letzten von drei Runden des Festzuges, als ein 59-jähriger Kutscher mit seinem Festwagen von der Radersdorfer Straße kommend in Richtung Baldaufstraße abbiegen wollte. Aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen scheuten dabei die beiden Zugpferde und die Holzdeichsel des Festwagens brach.

Ein 53-Jähriger stürzt vom Festwagen auf die Straße

Dem Kutscher gelang es laut Polizei trotz der fehlenden Deichsel, das Gespann in einen angrenzenden Hofraum zu steuern. Allerdings stürzte dabei ein auf dem Festwagen stehender Mann auf die Straße. Der 53-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Außerdem erlitten eine 58-jährige Besucherin und ein 53-jähriger Besucher leichte Verletzungen: Sie hatten sich vor den herannahenden Pferden in Sicherheit gebracht, indem sie über einen Zaun sprangen. Der Rettungsdienst behandelte die drei Verletzten vor Ort.

Die Zugpferde seien, so die Polizei, bei dem Vorfall augenscheinlich unverletzt geblieben. Die Inspektion in Aichach führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Mögliche weitere Verletzte sollen sich mit der Polizei unter 08251/8989-0, in Verbindung setzen. (jca)