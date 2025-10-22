Icon Menü
Inchenhofen: Viele fleißige Hände machen Tennisplatz winterfest

Inchenhofen

Viele fleißige Hände machen Tennisplatz winterfest

TSV Inchenhofen beendet die Tennissaison. Ein Netz bleibt für unermüdliche Cracks stehen.
Von Walter Freier
    Die fleißigen Helfer der Leahada Tennisabteilung.
    Die fleißigen Helfer der Leahada Tennisabteilung. Foto: Walter Freier

    Die Sommer-Tennissaison geht zu Ende und beim TSV Inchenhofen stand an, die Plätze winterfest zu machen. Der Einladung zum Abschluss-Arbeitsdienst folgten 23 Mitglieder! Es wurden Netze abgebaut, Transparente abgenommen, Wege gefegt und die Plätze fast vollständig abgeräumt. Lediglich ein Netz blieb auf Platz eins stehen, so dass unermüdliche Cracks, die sich auch nicht von kalter Witterung abhalten lassen, auch noch in den nächsten Wochen dem Filzball nachjagen können. Die Abteilungsleiter Katja Loder und Richard Frank bedankten sich bei den Helfern.

