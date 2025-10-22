Viele fleißige Hände machen Tennisplatz winterfest

Die Sommer-Tennissaison geht zu Ende und beim TSV Inchenhofen stand an, die Plätze winterfest zu machen. Der Einladung zum Abschluss-Arbeitsdienst folgten 23 Mitglieder! Es wurden Netze abgebaut, Transparente abgenommen, Wege gefegt und die Plätze fast vollständig abgeräumt. Lediglich ein Netz blieb auf Platz eins stehen, so dass unermüdliche Cracks, die sich auch nicht von kalter Witterung abhalten lassen, auch noch in den nächsten Wochen dem Filzball nachjagen können. Die Abteilungsleiter Katja Loder und Richard Frank bedankten sich bei den Helfern.

