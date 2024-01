Inchenhofen

vor 49 Min.

Vorausschau auf kostspielige Projekte in Inchenhofen beim Neujahrsempfang

Plus Beim Neujahrsempfang in Inchenhofen blickt Bürgermeister Toni Schoder auf die wichtigsten Projekte in diesem Jahr voraus. Er rechnet mit hohen Kosten für die Gemeinde.

Von Claudia Mokosch Artikel anhören Shape

Mit einem Rückblick auf 2023 eröffnete Inchenhofens Bürgermeister Toni Schoder den Neujahrsempfang in der Turnhalle der Grundschule. Zuvor hatte er die zahlreichen Gäste begrüßt.

Die langwierigen Vorarbeiten zur Entwicklung des Gewerbegebiets im Norden des Ortes sind nun so weit abgeschlossen, dass noch im Frühjahr die Ausschreibung der Erschließungsmaßnahmen erfolgen wird. Ebenso kann nun der Bau des von der Jugend gewünschten Dirtparks zwischen dem Ortsteil Sainbach und Inchenhofen ausgeschrieben und hoffentlich bald begonnen werden. In etwa ein Drittel der anfallenden Kosten, nämlich 20.000 Euro, werden dabei durch den Zuschuss des Wittelsbacher-Land-Vereins aus einem EU-Fördertopf bestritten.

