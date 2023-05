Wohin mit dem Aushubmaterial bei Bauarbeiten in Inchenhofen?

Plus Die Gemeinde Inchenhofen will auf der ehemaligen Bauschuttdeponie ein Zwischenlager für gemeindlichen Aushub anlegen. Ein Gemeinderatsmitglied hat deshalb "Bauchweh".

Der Markt Inchenhofen plant, im Bereich der ehemaligen Bauschutt-Recyclinganlage einen Lagerplatz für Aushub von gemeindlichen Bauvorhaben anzulegen. Über den Bebauungsplan "Lagerplatz auf der ehemaligen Bauschuttdeponie" beriet der Inchenhofener Gemeinderat. Martin Arzberger hatte bei dem Vorhaben „richtig Bauchweh“.

Für die rund 0,5 Hektar große Fläche muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Seine Bedenken begründete Arzberger damit, dass „wir gar nicht wissen, was wir uns antun“ – zum Beispiel in Bezug auf Bodenauswaschungen oder notwendige Gutachten. Christopher Grimm konnte diese Befürchtungen nicht nachvollziehen: „Das hat jede Gemeinde. Es ist eine ganz normale Vorgehensweise.“