Zauberhaftes Christkindlmarktwetter

Der Musikverein, die Vorschulkinder und die Wilden Kirchenmäuse sorgen beim Christkindlmarkt in Inchenhofen für die richtigen Klänge. Auch sonst ist einiges geboten.

Besser hätte es der Winter mit dem Inchenhofener Christkindlmarkt, organisiert vom Frauenbund, gar nicht meinen können. Pünktlich eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung hörte der Schneefall auf, sodass bereits zu Beginn viele Gäste die Eröffnung durch Dekan Stefan Gast mitverfolgen konnten – und das in winterlicher Pracht.

Die Vorschulkinder des Kinderhauses, die Wilden Kirchenmäuse und die Musikanten des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen rahmten die besinnlichen und nachdenklichen Worte und Texte mit ihren gelungenen Darbietungen ein.

Der Musikverein Hollenbach-Inchenhofen umrahmte den Christkindlmarkt in Inchenhofen mit gelungenen Musikbeiträgen. Foto: Claudia Mokosch

Dekan Gast erinnerte daran, in der oft hektischen Adventszeit auch einmal die Stille zu suchen, um in sich hineinzuhören, was man braucht. In der Stille des Herzens fänden manche dann auch Gottes Wort und seine Botschaft vom Frieden.

Feuerstellen in Inchenhofen

Rund um die Feuerstelle und an den Stehtischen machten es sich anschließend viele Besucher gemütlich und genossen die familiäre und ungezwungene Stimmung, um zu ratschen oder zusammen mit den Kindern auf den Besuch des Nikolaus zu warten, der kleine süße Geschenke in seinem Sack dabeihatte.

Die Vorschulkinder zeigten das Handspiel "Tannenbaum". Foto: Claudia Mokosch

Mit Würstchen- und Steaksemmeln, Glühwein und Plätzchenteller war für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem konnte man Adventsgestecke und weihnachtliche Dekoartikel erwerben.

Erste Fenster des Rathaus-Adventskalenders

Auch die ersten beiden beleuchteten Fenster des Rathaus-Adventskalenders lockten einige Besucher auf die Rückseite des Rathauses. Immer sonntags – außer am Weihnachtstag - wird den bunt gestalteten Kunstwerken auch in den nächsten Wochen mit kleinen Feiern mehr Aufmerksamkeit zu teil werden.