Zum 100. bringt der TSV Inchenhofen ein Stickeralbum heraus

Vier Tage lang ist auf dem Gelände des TSV Inchenhofen Party angesagt. Zum 100. Jubiläum gibt es außerdem ein Traditionstrikot und eine eigene Vereinshymne.

Bald ist wieder Fußball-Europameisterschaft und die Sammelalben werden schon fleißig mit den kleinen Klebebildchen der Fußballstars der Nationalmannschaften gefüllt. Warum sollte das nur den Profis vorbehalten sein, dachte sich der TSV Inchenhofen. Zu seinem 100. Jubiläum, das ab Mittwoch groß gefeiert wird, entwarf der Verein ein eigenes Sammelalbum mit Aufklebern von Vereinsmitgliedern.

TSV Inchenhofen: Sticker-Sammelheft zum 100-jährigen Bestehen

Die Idee dazu entstand schon Anfang letzten Jahres, verrät Berni Mair, die beim TSV federführend für die Umsetzung verantwortlich war. „Intensiver in die Planung eingestiegen sind wir aber erst im Herbst.“ Über eine österreichische Firma konnte sich der TSV sein eigenes und individuelles Sammelalbum erstellen. „Die Produktionsfirma hat uns gesagt, dass sie das so in dieser Größenordnung auch noch nie gemacht hat“, sagt Vorstandsmitglied Michael Wenczel. Auf den 50 Seiten haben 380 verschiedene Klebebildchen von Sportlerinnen und Sportlern aus allen Abteilungen ihren Platz gefunden.

350 Exemplare des in den Vereinsfarben Blau und Weiß gehaltenen Albums wurden gedruckt. 250 Stück davon waren schon vorbestellt. Mair: „Jeder, der sich für das Heft fotografieren hat lassen, konnte für zehn Euro das Album und drei Sticker-Päckchen vorbestellen.“ Im Verkauf kostet das Sammelheft fünf Euro und jedes Aufkleber-Päckchen mit acht enthaltenen Stickern zwei Euro. Erworben werden können die Sammelbildchen in nahezu allen Geschäften in Inchenhofen.

Jeden Sticker gibt es gleich oft, sodass jeder und jede das Album voll bekommen kann. „Der Erste hatte das Heft schon nach vier Tagen voll“, sagt Vorstandsmitglied Alexander Christl. Wenczel ergänzt: „Auch die Fußballer haben bei den Mannschaftsbesprechungen nach dem Training Sticker getauscht wie die Kinder.“ Sowohl das Album als auch die Aufkleber wird es auch nach den Jubiläumsfeierlichkeiten noch zu kaufen geben. „Das trägt auch dazu bei, dass sich alle im Verein besser kennenlernen. So hat man auch mal ein Gesicht zum Namen“, sagt Marion Fischaleck von der Abteilung Gymnastik.

Sonderaktionen zum 100. Jubiläum des TSV Inchenhofen

Neben dem Sammelalbum hat der TSV Inchenhofen neue Sitzschalen auf der Tribüne in den Vereinsfarben angeschafft und ein Traditionstrikot eigens für das Jubiläum entworfen. Für 100 Euro kann jeder Anhänger des TSV das Trikot in einer Geschenkverpackung als Fanartikel erwerben. Die erste Mannschaft wird es am Samstag bei ihrem letzten Saisonspiel tragen, so wie die zweite Mannschaft, die es bereits am vergangenen Wochenende zu ihrem letzten Spiel trug. Ebenfalls am Samstag ist die neue Vereinshymne zu hören, die in Zusammenarbeit mit der Inchenhofener Liveband Chris Solo entstanden ist. Das Lied "Mein Glück - 100 Jahre TSV Inchenhofen" ist eine Coverversion des Titels "Du bist mein Glück" von Matthias Reim. Da heißt es zum Beispiel „Keiner bleibt alleine stehen, den Teamgeist, den kann jeder sehen“ oder „Ein Verein, der Zusammenhalt versteht... oh TSV, das Geilste auf der Welt.“ Der Song hat inzwischen fast 25.000 Aufrufe auf der Musikplattform Spotify.

Begonnen hat die Vereinsgeschichte am 21. April 1924 im Gasthaus Klosterwirt mit der Gründung des Turnvereins (T.V.) Inchenhofen als reinem Männerturnverein. 22 Jahre später wurde der Turn- und Sportverein (TSV) Inchenhofen dann zum eingetragenen Verein unter seinem heutigen Namen. In den knapp 100 Jahren prägten 17 Vorsitzende den Verein, ehe 2022 das aktuelle Vorstandsquartett Michael Wenczel, Mario Weiß, Alexander Christl und Norbert Schaffer übernahm. Inzwischen zählt der TSV Inchenhofen über 700 Mitglieder in den sechs Abteilungen Fußball, Tennis, Gymnastik, Ski, Volleyball und den erst 2024 frisch hinzugekommenen Stockschützen.

Programm: So feiert der TSV Inchenhofen sein 100-jähriges Bestehen

Das runde Jubiläum wird nun groß gefeiert. Am Mittwoch, 29. Mai, geht's los mit dem Revival der „Pallermann Barty“, die erstmals seit 2006 wieder stattfindet und schon früher weit über die Inchenhofener Ortsgrenzen hinaus bekannt war. „Damals standen schon immer Autokennzeichen auf dem Parkplatz, die hatten wir noch nie gesehen. Die Leute kamen von überall her“, sagt Alexander Christl. Am Donnerstag, 30. Mai, wird eine Feiertagspause eingelegt, bevor es am Freitag, 31. Mai, mit der 90er- und 2000er-Party weitergeht.

100 Jahre TSV Inchenhofen Der TSV Inchenhofen lässt zu seinem 100-jährigen Bestehen die Pallermann Barty nach 18 Jahren wiederaufleben. Foto: Philipp Holzhey

Am Samstag feiert die erste Fußballmannschaft nach ihrem Spiel den bereits am vergangenen Wochenende perfekt gemachten Aufstieg in die Kreisliga. Nach dem Bieranstich startet der Losverkauf für die Festtombola, bei der es – passend zum Jubiläum – 100 Preise zu gewinnen gibt. „Wir haben es geschafft, 100 Sponsoren zu finden für die neuen Sitzschalen auf der Tribüne, das Stickerheft und die Tombola“, sagt Michael Wenczel. „Es sind wirklich wertige Preise, die wir verlosen.“ Mehr wolle er aber noch nicht verraten, sagt er. „Wir können uns nur bei den 100 Sponsoren bedanken. Ohne die wäre das für uns nicht möglich gewesen.“

Festsonntag: Jubiläumsfeier im Festzelt des TSV Inchenhofen

Am Sonntag wird ein Festgottesdienst mit Dekan Stefan Gast gefeiert. Nach dem Mittagstisch folgt der offizielle Festakt. Dann wird auch ein Ehrenmitglied ernannt.

Das Festprogramm

Mittwoch, 29. Mai:

19.24 Uhr: Pallermann Barty mit DJ Toni Christl

Freitag, 31. Mai:

16.00 Uhr Beachvolleyball- und Tennisturnier

19.24 Uhr: everybody dance now – Ultimative 90er-/2000er-Party mit DJ Marki

Samstag, 1. Juni:

14.30 Uhr: Bewirtung am Festplatz

15.30 Uhr: Letztes Punktspiel der 1. Herrenmannschaft

17.30 Uhr: Bierfassanstich und Losverkauf für die Tombola

19.24 Uhr: Liveband Chris Solo

Sonntag, 2. Juni:

9.00 Uhr: Zeltöffnung mit Musik vom Musikverein Hollenbach-Inchenhofen

11.15 Uhr: Begrüßung Ehrengäste und Musik von den Stadtmusikanten Aichach

12.45 Uhr: Festakt mit Ansprachen, Sponsoren, Ehrungen und Ernennung eines Ehrenmitglieds

14.00 Uhr: Kaffee/Kuchen und Kinderolympiade

14.30 Uhr: Ausgabe der Tombola-Preise