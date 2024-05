Zwei Motorradfahrer stoßen im Gegenverkehr zusammen

Beim Abbiegen kommt ein Kleinkraftradfahrer zu weit nach links und stößt mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Beide stürzen.

Zu einem Unfall zwischen zwei Motorrädern ist es in Inchenhofen am Abend des Pfingstmontags gekommen. Wie die Polizei berichtet, bog ein Kleinkraftradfahrer nach ersten Schilderungen des Hergangs gegen etwa 19.25 Uhr vom Angerweg in zu engem Bogen nach links in den Antoniusweg ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen, der auf dem Antoniusweg fuhr und nach rechts in den Angerweg abbiegen wollte.

Motorradfahrer werden nach Unfall vor Ort untersucht

Beide Motorradfahrer stürzten, wurden aber hierbei nur leicht verletzt, so die Polizei. Sie konnten nach einer Untersuchung vor Ort wieder entlassen werden. Der Sachschaden an den beiden Motorrädern wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. (bac)