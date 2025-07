„Bavaria ruft!“: Mehr Frauen in die Kommunalpolitik

Nur etwa zehn Prozent der Bürgermeister bayerischer Gemeinden sind weiblich. Mit der parteiübergreifenden und bayernweiten Initiative „Bavaria ruft!“ sollen explizit Frauen auf die Mitwirkungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik und die Übernahme politischer Ämter aufmerksam gemacht werden. Deshalb lädt der Markt Aindling interessierte Frauen am Freitag, 11. Juli, um 15 Uhr, zum Informationsaustausch „Weekend Welcome“ ins Rathaus mit Bürgermeisterinnen und Gemeinderätinnen aus Aindling, Petersdorf und Todtenweis über die Mitwirkungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik ein.

Die Vertreterinnen aus der Kommunalpolitik schließen sich der Kampagne „Bavaria ruft!“ an, welche bayernweit unter der Schirmherrschaft von Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags und Ulrike Scharf, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, steht.

Aindling hat die einzige Bürgermeisterin im Landkreis

Dabei ist auch die erste Bürgermeisterin des Marktes Aindling, Gertrud Hitzler. Die derzeit einzige erste Bürgermeisterin im Landkreis Aichach-Friedberg will damit gezielt Frauen im ländlichen Raum motivieren, sich bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 zur Wahl zu stellen. So soll die Veranstaltung im Rathaus Aindling zum allgemeinen Informationsaustausch für Frauen über die Mitwirkungsmöglichkeiten und Einflussnahmen in der Kommunalpolitik der Heimatgemeinde vor Ort genutzt werden.

Unterstützt wird sie dabei von ihren Kolleginnen im Marktgemeinderat, Barbara Stransky und Ulrike Schmid, der zweiten Bürgermeisterin aus Todtenweis, Petra Wackerl, und den Gemeinderätinnen aus Petersdorf, Angela Eichhorn, Sonja Bachmeir und Birgit Zierer. (AZ)