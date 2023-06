Feuerwehren rücken zum Brand eines Feldes bei Ingstetten aus

Die Besatzung eines Kleinflugzeuges entdeckt ein brennendes Feld zwischen Oberbachern und Ingstetten. Die Feuerwehren rücken aus. Aktuell laufen die Löscharbeiten.

Auf einem Feld zwischen Oberbachern und Ingstetten (Markt Inchenhofen) ist es am späten Dienstagabend zu einem Brand gekommen. Wie die Einsatzzentrale (EZ) des Polizeipräsidiums in Augsburg bestätigt, dauern die Löscharbeiten an.

Der EZ zufolge wurde der Brand um 20.50 Uhr gemeldet. Entdeckt hat ihn offenbar die Besatzung eines Kleinflugzeuges aus der Luft. Mehrere Feuerwehren sind zum Brandort ausgerückt. Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt.