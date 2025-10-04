„Die torreichen Sieben“ sind eine besondere Fußballmannschaft

CR7 ist Fußballfans ein Begriff. Das sind die Initialen des portugiesischen Fußballspielers Christiano Ronaldo und seine Rückennummer Sieben. DT7 werden Fußballfans dagegen eher nicht zuordnen können. Die Abkürzung steht für „Die torreichen Sieben“. Ein Name, den Wolfgang Mayr aus Obermauerbach (Stadt Aichach) in Anlehnung an den Western „Die glorreichen Sieben“ für seine Fußballspieler wählte. Der Name ist so besonders wie die Mannschaft, die Mayr alle zwei Wochen bei der SG Mauerbach trainiert. Sieben Spieler waren es, die vor rund zwei Jahren das erste Mal auf dem Fußballplatz der SG aufliefen. Fast alle Klassenkameraden von Max, dem heute zwölfjährigen Sohn von Mayr. Max liebt Sport. Zusammen mit seinem Vater, dem Vorsitzenden der SG Mauerbach, fährt er zum Beispiel gerne Rad, spielt Tischtennis oder eben Fußball. Als Kind mit Down-Syndrom ist es für ihn aber schwierig, seiner Leidenschaft in normalen Jugendteams nachzugehen. Dort werde beim Fußball zweimal die Woche trainiert und ein Mal gespielt, erzählt sein Vater. Der 51-Jährige ist selbst sehr fußballaffin. Er hat eine Trainerlizenz und auch schon über viele Jahre Herren-Mannschaften bei der SG Mauerbach trainiert.

Gerlinde Drexler

86551 Aichach

Wolfgang Mayr