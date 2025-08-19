Senioren helfen Senioren: Herausforderungen und innovative Ideen für die alternde Gesellschaft

Im Jahr 2050 wird jeder dritte Deutsche älter als 60 Jahre sein. Gleichzeitig sinkt der Anteil jüngerer Menschen. Eine Entwicklung, die sich in ähnlicher Art auch im Landkreis abzeichnet. Obwohl das seit langem klar ist, hakt es noch an einigen Ecken und Enden. Gleichzeitig kann der Landkreis mit einer ganzen Reihe von Vorzeigebeispielen aufwarten, die den Weg weisen.

Unser Bild vom Alter ist geprägt von der Vergangenheit. Deswegen ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Menschen heute viel länger fit bleiben und oft auch gerne bereit sind, Aufgaben zu übernehmen, die sie Sandwich-Generation nicht im selben Umfang leisten kann wie früher. Fahrdienste, Besuche, Rat und Unterstützung im Alltag für Senioren und Seniorinnen kommt heute oft von Senioren und Seniorinnen.

Diese Unterstützung läuft gerade auf dem Land oft (noch) über private Kontakte. Trotzdem ist es wichtig, sie zu organisieren, damit Bereitschaft zu Engagement und Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, zueinander finden. Der spröde Begriff „Quartiersmanagerin“, in Ried daher liebevoll in „Kümmerin“ umgetauft, stellt hierfür das Bindeglied dar. Auch Seniorenbeiräte und Bürgernetze können das bis zu einem gewissen Grad leisten.

Kommunen erhalten für das professionelle Quartiersmanagement eine staatliche Anschubunterstützung, müssen es danach jedoch selber finanzieren. Wie viele dies in finanziell immer schwierigeren Zeiten leisten können, bleibt abzuwarten. Beispiele wie Ried oder die ersten Ansätze und Ideen in Friedberg zeigen jedoch, dass das Geld gut investiert ist. Es kommt nämlich nicht nur den alten Menschen zugute, sondern auch deren Familien, die dadurch entlastet werden.