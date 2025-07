Neue Heizzentrale soll Seniorenheim und Grundschule versorgen

Um die Errichtung einer Heizzentrale für ein Nahwärmenetz ging es kürzlich im Bau- und Umweltausschuss des Marktes Aindling. Zudem stand eine Voranfrage für eine große Gewerbehalle im Ortsteil Pichl auf der Tagesordnung. Letztere kam vor allem aufgrund der Dimensionen nicht gut bei den Ausschussmitgliedern an. Die Heizzentrale wurde dagegen befürwortet.

Das Gebäude für die Heizanlage soll 32 Meter auf 15 Meter groß und etwa 11,50 Meter hoch werden. Es soll in der Krankenhausstraße in Aindling gebaut werden – auf einem Grundstück, auf dem bereits die Rettungswache steht. Wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage erläuterte, soll mit der dort erzeugten Wärme unter anderem das benachbarte Awo-Heim, das Betreute Wohnen, die Grundschule und ein Teil der Mittelschule versorgt werden. Auch Anlieger in der Schulstraße können bedient werden.

Heizzentrale in der Aindlinger Krankenhausstraße: Den Lärm prüft das Landratsamt

Die Wärme wird in der Heizzentrale durch eine Holzhackschnitzelheizung erzeugt. „Das ist eine regenerative Energie. Das befürworten wir“, so Hitzler. Da sich im Umfeld mehrere größere Gebäude befinden, fügt sich das Vorhaben nach Ansicht der Verwaltung in die nähere Umgebung ein. Inwieweit mit einer Lärmbelästigung durch die Anlieferung der Hackschnitzel zu rechnen ist, muss das Landratsamt prüfen. Doch auch durch die Rettungswache und das Seniorenheim kommt es hier bereits zu einigem Verkehr.

Das Grundstück, auf dem die Heizzentrale gebaut werden soll, gehört dem Markt Aindling. Diese will dem Antragsteller die Fläche auf Erbpachtbasis zur Verfügung stellen, berichtet Hitzler. In seiner nächsten Sitzung will sich der Bauausschuss die Gegebenheiten vor Ort anschauen.

Bauausschuss lehnt Lagerhalle für Futtermittel im Aindlinger Ortsteil Pichl ab

Im Hubweg in Pichl würde ein Bauherr gerne eine Gewerbehalle mit einer Größe von 55 Metern auf 25 Metern errichten. Das Gebäude soll als Energiehalle und Lager genutzt werden. Der Antragsteller vertreibt Agrarmittel und Futtermittel für Tiere. Diese Produkte sollen dort auf einer Fläche von circa 350 Quadratmetern vorgehalten werden. Zudem ist für die Halle eine leistungsfähige Fotovoltaikanlage mit Speicheranlagen geplant. Wie Hitzler mitteilt, wurde das Vorhaben in seiner jetzigen Art abgelehnt. Das Projekt befinde sich im Außenbereich, sei nicht privilegiert und sehr groß, so die Gründe. Darüber hinaus sah der Bauausschuss die Zufahrt für das Gewerbe durchs Wohngebiet kritisch.