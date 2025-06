Die Vertriebenen haben verloren und gewonnen

Über 20.000 Flüchtlinge und Vertriebene sind während und nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die damaligen Landkreise Aichach und Friedberg gekommen. Die Bevölkerung wuchs auf über 70.000 Bürgerinnen und Bürger an. Ende 1946 war mehr als jeder Vierte in den beiden Landkreisen ein Vertriebener. Erstaunlich, wie es gerade in einer Zeit bitterer Not gelungen ist, all diese Menschen zu integrieren.

Evelin Grauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zweiter Weltkrieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis