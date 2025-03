Umfrage in Aichach: Ist der Frauentag noch zeitgemäß?

Der Internationale Frauentag an diesem Samstag steht im Zeichen der Gleichberechtigung und der Rechte von Frauen. Die Initiative „Aichach bleibt bunt“ hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Unter anderem gibt es einen Kinofilm zum Thema Gewalt gegen Frauen. Ist der Weltfrauentag noch immer aktuell oder ist er nicht mehr zeitgemäß? Das haben wir Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt.

Bernd Terschüren, Aichach: Ich finde den Weltfrauentag absolut noch zeitgemäß. Der Gendergap ist in Deutschland auf jeden Fall noch Realität. Andere vergleichbare Länder sind meines Erachtens bezüglich der Gleichstellung deutlich weiter. Gehältergerechtigkeit existiert nicht, im Alltag erlebt man eigentlich leider gerade die Rückkehr des Chauvinismus. Die Gleichberechtigung war eine der wenigen Errungenschaften in der DDR.

Stefanie Heider, Aichach: Bei Gehältern gibt es teilweise immer noch große Lücken. Frauen werden in vielen Branchen nicht genauso wertgeschätzt wie die Männer. Ich denke hier zum Beispiel an die Feuerwehr oder den Rettungsdienst. Da hat man immer noch im Hinterkopf, dass das nur Männer machen. Wenn meine Tochter so weit ist, dass sie in die Arbeitswelt startet, soll sie ohne Vorbehalt alles das werden können, was sie werden möchte.

Sarah Lochner, Aichach: Ich finde schon, dass das mit der Gleichberechtigung noch nicht so ganz erreicht ist. Als Beispiel fällt mir hier das Fußballturnier an meiner Schule, der Aichacher Mittelschule, ein. Da muss in jedem Team mindestens ein Mädchen sein als Quotenfrau und deren Tore zählen doppelt. Als ob man automatisch davon ausgehen würde, dass Mädchen schlechter im Fußball wären. Der Weltfrauentag ist noch dringend notwendig.

Angelika Werner, Aichach: Es geht mit der ungerechten Bezahlung schon los. Mit der Gleichberechtigung haut es auch nicht so hin. Frauen erziehen immer noch Kinder, machen den Haushalt, gehen in die Arbeit und kümmern sich um Eltern oder Schwiegereltern, wenn sie bedürftig werden. Ich denke, es wird keine 100-prozentige Gleichberechtigung bei den Frauenquoten im Beruf geben. Frauen müssen sich viel mehr anstrengen als ein Mann, um Anerkennung zu bekommen.