12:00 Uhr

Bürgermeister Hörmann: "Schnelle Lösungen scheitern oft an Bürokratie"

Jürgen Hörmann geht als Bürgermeister in Obergriesbach seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren vor allem pragmatisch an die Herausforderungen der Kommune.

Plus Halbzeit im Rathaus: Jürgen Hörmann hat während der Corona-Pandemie das Bürgermeisteramt in Obergriesbach übernommen und schätzt seinen Job seither sehr.

Von Stefanie Brand

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Hörmann?



Jürgen Hörmann: Mir geht es grundsätzlich gut. Ich kann zwischen Bürgermeisteramt und Privatleben trennen. Ganz abschalten kann man natürlich nie. Aber wenn mich die Themen der Gemeinde verfolgen, habe ich mir angewöhnt, sie direkt aufzuschreiben. Das macht den Kopf frei.

Was war die schwierigste und was die einfachste Entscheidung, die Sie bislang treffen mussten?



Hörmann: Das lässt sich so pauschal gar nicht sagen, denn sobald es eine Lösung gibt für ein Thema, ist es auch nicht mehr schwierig, die Entscheidung zu fällen. Da ist eher die Entscheidungsfindung das Problem, wie beispielsweise die Preiskalkulation der Bauplatzpreise.

