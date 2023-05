Interview

Der Umzug ins neue Verwaltungsgebäude ist für Habermann eine Herzenssache

Plus Halbzeit im Rathaus: Klaus Habermann ist seit 27 Jahren Bürgermeister in Aichach. Was er in dieser Amtszeit unbedingt noch erledigen will und ob er nochmals antritt.

Von Claudia Bammer

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Habermann?



Klaus Habermann: Ich bin sehr zufrieden. Die letzten Wochen waren für mich – der ich bisher in 27 Jahren so gut wie keine Krankheitstage zu verzeichnen hatte – eine ganz neue Erfahrung. Aber jetzt bin ich wieder voll im Einsatz … und ich bin richtig froh darüber!

Sie sind vor drei Jahren zum fünften Mal gewählt worden – was war bislang Ihr schönster Tag in dieser Amtszeit?



Habermann: Der Baubeginn für unsere Erweiterung des Verwaltungsgebäudes. Die Maßnahme war so hart umkämpft und ist am Schluss mit einer Stimme (!) Mehrheit beschlossen worden. Die Erweiterung war so wichtig: für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber vor allem auch für „unsere Kunden“, unsere Bürgerinnen und Bürger.

