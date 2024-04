Dialekt-Förderer Siegfried Bradl, stirbt die bairische Sprache aus?

Siegfried Bradl vom Förderverein Bairische Sprache und Dialekte gründet mit Gleichgesinnten einen Dialekt-Stammtisch in Altomünster. Wieso? Wir haben nachgefragt.

Herr Bradl, stirbt der bairische Dialekt aus oder warum haben Sie den Dialekt-Stammtisch ins Leben gerufen?



Siegfried Bradl: Ich glaube nicht, dass der bairische Dialekt ausstirbt. Sprache und Dialekte verändern sich aber natürlich immer. Das heißt, dass die Dialekte zum Beispiel immer großflächiger werden. Mit meinem Vater habe ich früher im "alten" Altomünsterer Dialekt gesprochen, in meiner Familie schon ein angepassteres Bairisch. Leider gehen die kleinräumigeren Dialekte – vor allem der Wortschatz – immer mehr verloren. Wir haben den Stammtisch ins Leben gerufen, weil von Leuten Signale kamen, dass sie sich so etwas wünschen. Die Idee dafür entstand auf dem Barockfest in Altomünster im vergangenen Jahr. Und auch vor Kurzem waren beim Pöttmeser Abend im Rahmen der 700-Jahr-Feier solche Anzeichen erkennbar, oder als der "Dialektpapst" Anthony Rowley in Aichach war. Man merkt, dass das Thema "Dialekt" die Menschen hier vor Ort wieder verstärkt beschäftigt.

Was erhoffen Sie sich vom Stammtisch?



Bradl: Das Hauptziel ist: Wir wollen für unsere Mitglieder und Interessierte hier im Raum etwas tun, sie zusammenbringen. Mit allen zusammen wollen wir schauen, was wir zusammen für die bairische Sprache – ein über 1500 Jahre altes Kulturgut – ausrichten können, die Interessen und die Kreativität der Leute einzufangen und daraus gemeinsame Aktivitäten entwickeln. Ich möchte, dass das ein Ort wird, in dem man einfach über Dialekt spricht, ohne direktive Vorgaben. Mir ist auch wichtig, die anderen Bereiche der Volkskultur einzubeziehen, zum Beispiel die Volksmusik, den Volksgesang und Volkstanz, die Tracht, unsere Bräuche. Das kann beispielsweise durch Vorträge, über Dialektlesungen und musikalische Veranstaltungen, bis zu Kulturfahrten geschehen. Ich möchte, dass von den Leuten selbst viel kommt, welche Wünsche sie haben und welche Aktivitäten sie sich vorstellen können.

Siegfried Bradl ist Vorstandsmitglied des Fördervereins Bairische Sprache und Dialekte (FBSD) und hat einen Dialekt-Stammtisch in Altomünster ins Leben gerufen. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Wie wollen Sie da auch die Jüngeren ins Boot holen?



Bradl: Jugend ist ein großes Thema: Wir wollen ganz gezielt auf die Jungen auch zugehen und schauen, dass wir für sie den Freiraum schaffen, dass sie ihre Ideen und Vorstellungen einbringen und verwirklichen können. Wir wollen auch das Wissen der jungen Leute nutzen, um neue Wege im Hinblick auf Dialekt zu gehen, von YouTube-Videos zu Facebook- und Instagram-Kanälen. Es gibt bei uns beispielsweise den ganz jungen Volksmusikverein "Zamgricht", die super gut drauf sind und viele Sachen super gut machen. Mit denen haben wir immer mal wieder gemeinsamen Austausch. Um nochmal auf die Aktivitäten zurückzukommen: Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass wir zum Beispiel in die Schulen gehen, einen Vorlesewettbewerb machen oder unsere bairischen Kinderlieder – verbunden mit dem nötigen Wissen – wieder in die Familien bringen.

Zur Person: Siegfried "Sigi" Bradl, 65, ist Vorstandsmitglied des Fördervereins Bairische Sprache und Dialekte (FBSD), mit mehr als 3000 Mitgliedern größter Sprachverein in Bayern. Der erste Dialekt-Stammtisch in Altomünster, der ausdrücklich auch für das Wittelsbacher Land gedacht ist, findet am Freitag, 19. April, ab 19 Uhr in der Altostube des Brauereigasthofs Maierbräu statt.

Lesen Sie dazu auch