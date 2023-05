Entscheidungen zu treffen, fällt Bürgermeister Ziegler nicht schwer

Halbzeit im Rathaus: Hollenbachs Bürgermeister hat in den ersten drei Jahren schon viele Höhepunkte erlebt, warnt aber auch vor finanziell schwierigen Zeiten.

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Ziegler?



Franz Xaver Ziegler: Es geht mir sehr gut, wobei ich dienstlich sehr gefordert bin in einem gesunden Maß. Privat ist sowieso alles bestens.

Was war die schwierigste Entscheidung, die Sie bisher treffen mussten?



Ziegler: Ich bin sehr entscheidungsfreudig, darum habe ich keine schweren Entscheidungen. Die Pflichtaufgaben gerade auch für uns in Hollenbach werden immer mehr und immer teurer. Darum muss man schauen, wie man die Projekte priorisiert.

Und was war die einfachste Entscheidung, die Sie bisher treffen mussten?



Ziegler: Ganz einfach war die Entscheidung, den Kindergarten zu erweitern. Jetzt werden wir den nächsten Schritt machen, damit wir die Familien entlasten. Wir werden zuerst Räume im Pfarrheim einrichten für eine Gruppe als behelfsmäßige Lösung. Dann müssen wir einen neuen Kindergarten bauen.

Das sind die wichtigsten Projekte in Hollenbach 1 / 2 Zurück Vorwärts Die drei wichtigsten Projekte, die bereits erledigt sind: die Errichtung des neuen Bauhofs in Motzenhofen die Erweiterung der Kindertagesstätte in Hollenbach die Arbeiten an den Kanälen und den Straßen in Mainbach und in Igenhausen.

Die drei wichtigsten Projekte, die noch ausstehen: weitere Betreuungsplätze für Kinder schaffen die Kläranlage sanieren bei der Internetversorgung den Glasfaserausbau vorantreiben. (jeb)



Sie sind vor drei Jahren gewählt worden - was war bislang Ihr schönster Tag in dieser Amtszeit?



Ziegler: Mein persönliches Highlight war die Eröffnung des Edeka-Markts in Motzenhofen, für mich ein Herzensprojekt. Für unsere Gemeinde ist das ein Quantensprung, obwohl es eigentlich keine gemeindliche Baustelle war. Auch die Eröffnung des Kindergartens und des Bauhofs waren auch schöne Tage.

Die Errichtung des Supermarkts am östlichen Rand von Motzenhofen hat nicht nur diesen Ort aufgewertet ...



Ziegler: Der wird sehr gut angenommen, nicht nur Motzenhofen profitiert davon, auch die ganze Gemeinde und die Umgebung drumherum.

Die Dorferneuerung beschäftigt die Gemeinde Hollenbach schon seit Jahren und wird sich auch noch einige Jahre hinziehen. Wann ist mit einem Abschluss der Maßnahmen zu rechnen?



Ziegler: Da muss ich ein wenig schwammig antworten. Wir sind jetzt in der Detailplanung, in ein, zwei Jahren werden wir da einige Baustellen haben. Insgesamt aber wird uns die Dorferneuerung schon noch Jahre in Anspruch nehmen. Die ehemalige Dorfwirtschaft in Hollenbach gehört auch dazu, hier gibt es keine Tendenzen und auch keine Tabus. Alle kommunalen Pflichtaufgaben werden immer aufwendiger und teurer, der Spielraum für freiwillige Leistungen wird kleiner werden. Auch wir in Hollenbach werden uns auf die harten Aufgaben konzentrieren müssen. Dabei muss ich sagen: Es geht uns gut.

Wie siehts mit Bauplätzen aus? Muss Hollenbach da schon wieder aktiv werden?



Ziegler: Momentan ist es sehr ruhig. Bis auf zwei Plätze sind im Baugebiet in Igenhausen alle verkauft. Wir werden die Liste der Bauwilligen weiter abarbeiten. Es zeichnet sich ab, dass wir einen neuen Bebauungsplan aufstellen werden. Wir wollen nicht 50 oder 100 Plätze, das wäre eine Satellitensiedlung, wir wollen eher punktuell vorgehen. Momentan geht die Nachfrage nach Bauplätzen gegen null. Es wird aber sicher weiter gebaut werden. Momentan geht die Tendenz stark zur Nachverdichtung.

Und wann hatten Sie zuletzt Zeit für Ihr Hobby?



Ziegler: Mein Hobby ist meine Familie, mein Hof, den wir die letzten 15, 20 Jahre hergerichtet haben. Ich versuche, möglichst viel daheim zu sein. Ich habe sehr viele Termine, aber ich habe eine verständnisvolle Frau, die mich da gut unterstützt. Es wird nicht langweilig.

Zur Person: Franz Xaver Ziegler ist 39 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er wurde 2014 erstmals zum Bürgermeister von Hollenbach gewählt. 2020 hatte er keinen Gegenkandidaten und erhielt bei der Wiederwahl 98,4 Prozent der Stimmen. Bis zu diesem Zeitpunkt war er als Justizvollzugsbeamter in Neuburg-Herrenwörth tätig. (jeb)