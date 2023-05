Interview

12:00 Uhr

"Ich möchte wegkommen von dem netten Trallerla mit der netten Sisi"

Plus Kastellanin Brigitte Neumaier kämpft mit den Ausstellungen im Sisi-Schloss für ein realistischeres Bild von Kaiserin Elisabeth – und gegen den Kosenamen "Sisi".

Von Marina Wagenpfeil

Am Samstag vor einer Woche war ein royales Großereignis: die Krönung von König Charles. Wie haben Sie die Krönung als "Royalistin" erlebt?



Brigitte Neumaier: Ich habe es gar nicht live gesehen, weil ich an dem Tag einen anderen Termin hatte. Aber ich habe es natürlich aufgezeichnet und hinterher angeschaut – so wie alles, was es dazu in Mediatheken zu sehen gab. Ich freue mich wirklich für ihn.

Was halten Sie von König Charles?



Neumaier: Er ist jemand, der schon vor 30 Jahren das Thema Klima in den Blick genommen hat. Damals hat man ihn wahrscheinlich verkannt als einen Mann, der mit Bäumen und Blumen spricht. Aber er hatte den Weitblick, dass es so nicht weitergehen kann. Seit einigen Jahren sehe ich ihn mit anderen Augen und denke, dass er ein sehr guter König werden wird.

