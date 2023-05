Interview

vor 36 Min.

Kerscher: "Es gibt keine wirklich leichten oder schweren Entscheidungen"

Der Umbau des Kühbacher Rathauses schreitet voran. Im früheren Sitzungssaal, in dem Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher hier steht, werden nach Abschluss der Arbeiten die Mitarbeiter des Bauamtes ihren Arbeitsplatz haben.

Plus Halbzeit im Rathaus: Corona prägte den Beginn der Amtszeit von Kühbachs Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher. Beim geplanten Supermarkt wartet die Gemeinde auf Rückmeldung.

Von Gerlinde Drexler

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Kerscher?



Karl-Heinz Kerscher: Es dürfte täglich erkennbar sein, dass es mir sehr gut geht.

Sie sind vor drei Jahren gewählt worden – was war bislang Ihr schönster Tag in dieser Amtszeit?



Kerscher: Jeder Tag im Amt ist besonders. Ich bin in der glücklichen Situation, genau den Beruf ausüben zu dürfen, den ich immer haben wollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen