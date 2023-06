Interview

vor 18 Min.

Nach 30 Jahren im Jugendamt ist für Amtsleiter Bernd Rickmann nun Schluss

Plus Er hat die Familienstützpunkte aufgebaut, Kooperationen mit Schulen vorangetrieben und Kinder vor Gefährdung geschützt. Nun geht der Aichacher in den Ruhestand.

Von Marina Wagenpfeil

Sie sind vor 33 Jahren im Landratsamt Aichach-Friedberg gestartet. 30 Jahre lang haben Sie im Jugendamt gearbeitet, wo Sie teilweise auch mit menschlich schwierigen Fällen zu tun hatten. Wie schafft man es, über einen so langen Zeitraum positiv, anpackend und gestaltend zu bleiben?



Bernd Rickmann: Die Arbeit in einem Jugendamt ist in mehrfacher Hinsicht eine fachliche und persönliche Herausforderung. Es gab natürlich Einzelfälle, die menschlich besonders berührt haben. Jede Inobhutnahme beziehungsweise Herausnahme eines Kindes oder Jugendlichen aus einer Familie ist für den jungen Menschen und die Familie eine belastende Zäsur. Aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes stellt dies eine außergewöhnliche Herausforderung dar. Kindeswohlgefährdungen im Allgemeinen, sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche im Besonderen und der verantwortungsvolle Umgang damit ist etwas, was ich persönlich immer als besondere Herausforderung erlebt habe. Der Umgang mit Belastungen bedarf unter anderem immer einer fachlich qualifizierten und transparenten Struktur. Die Unterstützung und Wertschätzung der Arbeit des Jugendamtes durch den Landrat, den Jugendhilfeausschuss beziehungsweise Kreistag und vor allem engagierte und innovative Kolleginnen und Kollegen ermöglichen und unterstützen eine positive Grundhaltung. Sie sind natürlich Verpflichtung zugleich – ohne die es aber auch nicht geht.

Was wird Ihnen aus der Zeit besonders in Erinnerung bleiben?



Rickmann: Natürlich wäre es nicht realistisch, die Dinge ausschließlich positiv darzustellen. Insofern gibt es sicher auch unangenehme Erinnerungen. Was ich aber als besonders positive Erfahrung mitnehmen werde, ist die Freude an der kooperativen Zusammenarbeit im Team, wenn es darum ging, Strukturen weiterzuentwickeln, zu verbessern sowie neue Projekte zu entwickeln und umzusetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen