vor 53 Min.

Öko-Managerin Seidel: "In Deutschland sind Lebensmittel zu günstig"

Plus Kathrin Seidel baut seit 2019 die Öko-Modellregion Paartal auf. Dauerhaft müsse man in Deutschland entscheiden, was wichtiger ist: Bio oder PS-starke Autos.

Von Evelin Grauer

Frau Seidel, Sie haben die Öko-Modellregion Paartal seit Herbst 2019 als Projektmanagerin aufgebaut. Für alle, die noch nie von der Öko-Modellregion gehört haben, was ist das?



Kathrin Seidel: Die Öko-Modellregion will Bio im Landkreis vorwärtsbringen. Dahinter steht das Programm BioRegio 2030 des bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Dessen Ziel ist es, dass 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern im Jahr 2030 ökologisch bewirtschaftet werden. Dazu gibt es in Bayern 27 Modellregionen, die finanziell gefördert werden, so auch die Modellregion Paartal. Diese will auch die Verbreitung und Vermarktung von Biolebensmitteln stärken. Der Landkreis bezuschusst die Modellregion ebenfalls.

