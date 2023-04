Interview

vor 17 Min.

Pöttmeser Bürgermeister: "Brauchen wir immer neue Baugebiete?"

Plus Halbzeit im Rathaus: Mirko Ketz ist seit drei Jahren Bürgermeister in Pöttmes. Was er über die finanzielle Lage, neue Baugebiete und den Ausbau erneuerbarer Energien sagt.

Von Nicole Simüller

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Ketz?



Mirko Ketz: Es geht mir gesundheitlich und familiär gut. Die Arbeit macht immer noch Spaß, auch wenn das ein oder andere graue Haar dazugekommen ist (lacht).

Sie sind vor drei Jahren zum Bürgermeister in Pöttmes gewählt worden. Was war bislang Ihr schönster Tag in dieser Amtszeit?



Ketz: Ich fand's wunderschön, als die ersten Feste wieder losgingen und wir als Gemeinde wieder zusammenkommen konnten. Das hat mir in zwei Jahren Corona gefehlt: dass man draußen bei den Leuten ist, mit ihnen redet und sich ein Feedback holt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen