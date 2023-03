Interview

18:30 Uhr

Schlechtes Benehmen im Kinosaal? Das sagt Kino-Chef Alexander Rusch

Plus Manche Kinobesucher fühlen sich durch Popcorn-Esser und Cola-Trinker gestört. Was sagt Kinobetreiber Alexander Rusch dazu? Und wie denkt er über Mutproben im Kino?

Von Evelin Grauer

Ein Kinogänger und eine Kinogängerin kritisieren auf der Facebook-Seite unserer Zeitung, dass das Benehmen in den Kinosälen immer übler werde und beispielsweise während des Films laut mit Popcorn geschmatzt werde und die Beine auf den Lehnen abgelegt werden. Andere Kinobesucher fühlten sich dadurch gestört. Was sagen Sie dazu?



Alexander Rusch: Grundsätzlich gehört für viele Kinogäste der Genuss von Popcorn und Nachos, oder anderer Snacks, zum Kinobesuch dazu, was uns als Betreiber natürlich sehr freut, da die Gastronomie einen wichtigen Teil unserer Einnahmen ausmacht. Schließlich müssen wir vom reinen Eintrittspreis knapp die Hälfte an den Filmverleih abführen. Dass dabei manche Gäste mehr, manche weniger Geräusche machen, bleibt meist nicht aus, aber auch hier gilt in der Regel, Verständnis für beide Seiten aufzubringen und alles in Maßen zu tolerieren. Wir werden in Kürze im Vorprogramm auch einen neuen Kinospot einsetzen, der unsere Kinobesucher noch einmal in Bezug auf die Lautstärke, oder auch Handys während der Vorstellung, sensibilisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen