Umsteigen aufs Fahrrad: "Es muss sich noch viel in den Köpfen ändern"

Radfahren im Wittelsbacher Land: Das macht vielen Menschen Spaß, wie auch an den Gesichtern dieser Radfahrerinnen bei Walchshofen (Aichach) abzulesen ist. Trotzdem kann die Situation noch sehr viel mehr verbessert werden.

Plus Ulrike Schmid ist für das Radwegekonzept des Landkreises zuständig. Da gibt es noch einige Lücken. Sie erzählt, was geplant ist und wie oft sie selbst aufs Fahrrad steigt.

Von Carmen Jung

Mit E oder herkömmlich? Welcher Radltyp sind Sie?



Ulrike Schmid: Tatsächlich mit E, weil dadurch zum einen die Nutzung leichter fällt und zum anderen auch „längere“ Strecken bis zu zehn/zwölf Kilometern problemlos zurückgelegt werden können.

Wie viele Kilometer bringen Sie pro Jahr mit dem Fahrrad zusammen?



Schmid: Ich bin in diesem Jahr bisher etwa 250 Kilometer gefahren, im vergangenen Jahr waren es rund 650 Kilometer. Meist sind es Kurzstrecken zum Einkaufen oder an den Badesee. Ich würde gerne öfter mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren. Aber bei 17 Kilometer einfach ist das mit schulpflichtigen Kindern doch ganz schön zeitaufwendig.

