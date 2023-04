"Wer webt, kann sich ganz wilde Sachen ausdenken"

Plus Sibylle Hübner-Schroll aus Aichach-Oberwittelsbach ist Handweberin aus Leidenschaft. Sie verhilft dem alten Handwerk zu neuer Aufmerksamkeit. Wie ihr das gelungen ist.

Glückwunsch: Sie haben es geschafft. Die Handweberei gehört in Deutschland nun zum immateriellen Kulturerbe. Das hat Ihnen die Deutsche Unesco-Kommission kürzlich mitgeteilt. Wie fühlt sich das an?



Sibylle Hübner-Schroll: Im Prinzip sehr gut, denn die viele Arbeit hat sich gelohnt - nicht nur von mir, sondern auch von den Experten, die das Ganze unterstützt haben. Das ist sehr schön. Aber es ist auch einiges damit verbunden. Da geht es um Dinge wie zum Beispiel das Logo "Immaterielles Kulturerbe - Wissen. Können. Weitergeben", das mit der Aufnahme auf der Liste nun verwendet werden darf. Bloß ist unklar, von wem. Dürfen das jetzt alle Handweber nutzen oder nur bestimmte Gruppen? Das muss ich noch klären. Immerhin weiß ich, dass ich das Logo als Antragstellerin auf jeden Fall nutzen darf, wenn auch nicht für kommerzielle Zwecke. Es soll schließlich sichtbar werden für die Öffentlichkeit, dass das Handweben nun immaterielles Kulturerbe ist.

Je nach Muster werden verschiedene Fäden, sogenannte Kettfäden, verwendet. Foto: Lara Voelter (Archivbild)

Erst im vergangenen Jahr ist es Ihnen nach großem Engagement gelungen, die Handweberei auf die bayerische Liste des Immateriellen Kulturerbes zu bringen. Jetzt also Deutschland. Was kommt als Nächstes?



Hübner-Schroll: Es ist natürlich möglich, dass es die Handweberei irgendwann tatsächlich auf eine der internationalen Unesco-Listen schafft, was ich auch schön fände, weil die Handweberei ja im Prinzip weltweit verbreitet ist. Deutschland hat alle zwei Jahre die Möglichkeit, einen Vorschlag dafür einzureichen. Ich kann darauf keinen Einfluss mehr nehmen. So war es auch schon beim Sprung auf die deutsche Liste. Jetzt muss ich einfach warten, was noch kommt. Aber mir ist klar, dass das Jahre dauern kann.

Die Arbeit der Handweberin Sibylle-Hübner-Schroll Video: Lara Voelter

Welche Resonanz erleben Sie auf Ihr Engagement?



Hübner-Schroll: Eigentlich haben sich alle Weberinnen und Weber, die ich kenne, sehr gefreut. Ich habe das Gefühl, sie alle finden es gut, dass die Handweberei mehr Aufmerksamkeit bekommt in der Öffentlichkeit. Durch diese ganzen Bewerbungen haben sich viele kennengelernt. Es ist auch der Zweck des Ganzen, dass man sich untereinander vernetzt. Das finde ich gar nicht schlecht. Die Weber sind ja doch weit verstreut. So kommen wir zusammen und können uns austauschen.

Sie sind als frühere Redakteurin der Augsburger Allgemeinen von Berufs wegen diejenige, die über andere berichtet. Jetzt wird über Sie berichtet. War es mal Zeit für einen Rollentausch?



Hübner-Schroll: Das fühlt sich sehr ungewohnt an. Es ist ganz lustig, selbst zu erleben, wie es den anderen früher gegangen ist, die ich interviewt habe. Aber auf diesen Rollentausch habe ich es gar nicht angelegt. Es ist ein Nebeneffekt. In erster Linie freue ich mich für die Handweberei.

Das Handweben ist Ihre Passion. Woran arbeiten Sie gerade?



Hübner-Schroll: Ich arbeite gerade an feinen Tüchern aus einem ganz leichten Material: Bambusviscose. Es ist besonders gut geeignet für die Übergangszeit oder sogar den Sommer. Ich probiere immer wieder neue Muster aus, und das macht total Spaß. Gerade ist es Shadow weave (wörtlich "Schattenweben"; Anm. d. Red.). Helles und dunkles Garn stehen im Kontrast und bilden so ein Muster.

Sagen Sie doch mal allen, die mit Handweben bisher nicht viel anfangen konnten, was so toll ist an diesem alten Handwerk und warum es nicht vergessen werden darf?



Hübner-Schroll: Viele haben das Vorurteil, dass die Handweberei spießig ist. Sie denken an altmodische Wolldeckchen, die irgendwo auf einem Tisch verstauben. Aber man kann auch ganz moderne Sachen weben, mit Farben spielen, leichte, hautverträgliche Stoffe schaffen. Es geht wirklich in den Bereich Textilgestaltung hinein. Es sind keine Grenzen gesetzt. Wer webt, kann sich ganz wilde Sachen ausdenken. Das Handwerk ist sehr vielseitig, abwechslungsreich und extrem kreativ. Und es fordert einen: körperlich am Webstuhl, aber auch geistig. Denn bei der Planung gilt es viel zu berücksichtigen und zu berechnen: den Garnbedarf, die Maße, aber auch, wie sehr das Tuch beim Waschen eingeht.

Beim Handweben ist die Vielfalt an Materialien, Mustern und Farbspielen nahezu unerschöpflich. Foto: Lara Voelter (Archivbild)

Was ist Ihr Meisterstück, auf das Sie besonders stolz sind?



Hübner-Schroll: Ich kann mich nicht auf eines beschränken, es gibt ganz viele, die mir gut gefallen. Wer sich davon einen Eindruck verschaffen möchte, hat bei der Aichacher Kunstmeile Ende Mai die Gelegenheit dazu. Da präsentiere ich auf jeden Fall einen meiner Lieblingsschals.

Zur Person: Sibylle Hübner-Schroll, 64, lebt in Aichach-Oberwittelsbach, ist Redakteurin im Ruhestand und pflegt ihre Leidenschaft Handweben. Durch ihr Engagement besteht die Chance, dass das Handwerk auf die internationale Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird. Die bayerische und die deutsche Hürde sind schon genommen.