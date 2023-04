Interview

"Wo ist Ihr Chef?" - Diese Frage muss Aindlings Bürgermeisterin manchmal beantworten

Bürgermeisterin Gertrud Hitzler hat noch viel vor in ihrem Amt. Auf dieser leeren Wiese gegenüber des Aindlinger Rathauses soll einmal das neue Marktzentrum stehen.

Plus Halbzeit im Rathaus: Gertrud Hitzler ist seit drei Jahren Chefin des Marktes Aindling und damit die einzige Bürgermeisterin im Landkreis. Was sie über neue Bauplätze sagt.

Von Evelin Grauer

Wie geht es Ihnen gerade, Frau Hitzler?



Gertrud Hitzler: Eigentlich gut. Im Frühjahr geht es mir prinzipiell immer gut, weil so viele Dinge in Bewegung sind. Es ist alles recht spannend.

Sie sind vor drei Jahren zur Bürgermeisterin in Aindling gewählt worden. Was war bislang Ihr schönster Tag in dieser Amtszeit?



Gertrud Hitzler: Es gibt auf jeden Fall deutlich mehr schöne als schlimme Tage. Besonders gut gefallen hat mir das Tanzen auf dem Marktplatz, als der "Kultursommer Wittelsbacher Land" während der Pandemie im Juli 2021 bei uns Station gemacht hat. Ich freue mich aber auch immer, wenn unter meinem Fenster die Kindergartenkinder vorbeilaufen und singen.

