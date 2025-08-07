Icon Menü
Jahresbericht 2024: Überwachung der Sonderabfalldeponie Gallenbach zeigt keine Störungen

Aichach

Sonderabfalldeponie Gallenbach wird weiter überwacht

Im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats liegt der Jahresbericht für 2024 vor. Demnach lief der Betrieb im vergangenen Jahr störungsfrei.
Von Claudia Bammer
    • |
    • |
    • |
    Ein Bild aus dem Jahr 2017: Die Sondermülldeponie Gallenbach war verfüllt, die Rekultivierung begann. Sie ist längst abgeschlossen. Die Umweltbelastung durch die Deponie wird aber weiter überwacht.
    Ein Bild aus dem Jahr 2017: Die Sondermülldeponie Gallenbach war verfüllt, die Rekultivierung begann. Sie ist längst abgeschlossen. Die Umweltbelastung durch die Deponie wird aber weiter überwacht. Foto: Erich Echter (Archivbild)

    Die Sonderabfalldeponie Gallenbach ist seit 2017 verfüllt, geschlossen und mittlerweile auch komplett rekultiviert. Dennoch wird sie wegen des eingelagerten Sondermülls weiter überwacht. Im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats lag jetzt der Jahresbericht vor, den der Betreiber der Deponie, der Staatsbetrieb Sonderabfalldeponie, jedes Jahr der Stadt Aichach vorlegen muss.

    So viel Wasser wurde 2024 gereinigt in die Paar eingeleitet

    Demnach gab es im Jahr 2024 keine Betriebsstörungen. Aus dem gesamten Deponiebereich wurden 274.000 Kubikmeter Wasser in den Vorfluter Paar eingeleitet. Diese Menge teilt sich auf in rund 39.000 Kubikmeter gereinigtes Wasser aus der Grundwasserreinigungsanlage und etwa 235.000 Kubikmeter reines Oberflächenwasser. Im Jahr 2024 sind rund 3160 Tonnen Sickerwasser angefallen und insgesamt 30.000 Kubikmeter Deponiegas abgesaugt.

