Behörden beschlagnahmen in Aichach im Oktober 35 Herdenschutzhunde

Plus Im Oktober schreiten Polizei und Amtstierärzte ein, weil ein Paar ein Hundehaltungsverbot ignoriert. In Aindling wird die neue Kita Wichtelhütte eingeweiht.

Aichach Sie kommen um 5 Uhr morgens. Ein Großaufgebot von Polizei mit Hundeführern, Feuerwehr, Sanitätern, Amtstierärzten und Helfern vom Tierheim Neuburg ist vor Ort, als in Aichach 35 Herdenschutzhunde beschlagnahmt werden. Darunter sind 16 Welpen. Bei den Hundehaltern handelt es sich um ein Paar aus Aichach, das in der Vergangenheit bereits mehrmals aus tierschutzrechtlichen Gründen vor Gericht stand.