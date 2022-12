Die Trennung des "Bauer sucht Frau"-Paares sorgt im Mai für Aufregung

Plus Sie waren das Traumpaar 2018, doch im Mai wird bekannt: Stephan und Steffi Finkenzeller trennen sich. Außerdem ziehen Tausende durch Aichach und feiern in Kühbach.

Verliebt hatten sie sich vor einem Millionenpublikum, geheiratet mit mehreren Hundert Gästen – und wieder hatten Fernsehkameras die schönsten Momente für ein größeres Publikum festgehalten. Stephan Finkenzeller aus dem Sielenbacher Ortsteil Raderstetten und Friseurmeisterin Steffi Lüdge hatten sich 2018 bei der RTL-Kuppelshow " Bauer sucht Frau" kennengelernt – und im Wittelsbacher Land sowie deutschlandweit Bekanntheit erlangt. Später zog sie zu ihrem zukünftigen Mann, eröffnete einen Friseursalon auf dem Hof. Doch nach dreieinhalb Jahren Beziehung bestätigt der Landwirt im Mai dann die Trennung. Eigentlich sind die Fans von dem ehemaligen Traumpaar eher positive Nachrichten gewohnt, doch auch die Trennung sorgt in der Region und weit darüber hinaus für lang anhaltend großes Interesse.