Jahresrückblick 2022

12:00 Uhr

Es wird endlich wieder gefeiert: Im Juni 2022 gibt es viele tolle Feste

Es darf wieder gefeiert werden. Das genießen viele Menschen auch im Aichacher Land. Hier eine Aufnahme vom Brauereifest in Baar.

Plus Vom Brauereifest in Baar bis zum Volksfest in Pöttmes: Im Juni wird viel gefeiert im Aichacher Land. Die Feuerwehren müssen einen Stadelbrand bekämpfen.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Der Monat Juni steht im nördlichen Landkreis ganz im Zeichen von zahlreichen Festen. Endlich wieder Blasmusik und Bierzelt, scheinen sich viele zu denken. Denn nach der langen Corona-Pause stellt sich rasch Feierlaune ein. Zum Beispiel beim Baarer Brauereifest, wo gleich zur Eröffnung die Besucherinnen und Besucher zahlreich ins Festzelt strömen. Auch die Verantwortlichen des Verkehrs- und Verschönerungsvereins ziehen eine positive Bilanz nach dem Pöttmeser Volksfest. Die Obergriesbacher freuen sich über ein gelungenes Festwochenende, das der Krieger- und Soldatenverein Obergriesbach anlässlich seines 100-jährigen Bestehens stemmt, 1500 Gäste genießen ihr Beisammensein unter freiem Himmel beim Kühbacher Marktfest, und die Pöttmeser Blaskapelle kann sich über großen Zuspruch bei ihrem Blasmusik-Cup freuen, den sie anlässlich ihres zehnten Geburtstages veranstaltet.

