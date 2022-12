Im August jagt in Aichach ein Fest das nächste

Auf zwei Jahre coronabedingte Feierabstinenz folgen zahlreiche Feste im Landkreis: Der Sommermonat bietet viele Möglichkeiten, um wieder der Geselligkeit zu frönen.

Aichach: Zum dritten Mal macht die BR-Radl-Tour Anfang August in Aichach Halt. Und auch diesmal müssen die knapp 800 Radlerinnen und Radler wieder tapfer sein: 2002 und 2010 sorgte Dauerregen für ein eher ungemütliches Radel-Erlebnis. In diesem Jahr glüht die Sonne so stark, dass Garten- und Feuerwehrschläuche zum Einsatz kommen, um kurzfristig eine Abkühlung zu bieten. Sechs Etappen, 500 Kilometer und zahlreiche Möglichkeiten für die Hobby-Fahrradfahrer, um sich nach dem Radeln kennenzulernen. Aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist viel geboten: An jedem der Etappen-Orte lockt ein kostenloses Open-Air-Konzert. Auf den Aichacher Volksfestplatz gesellen sich 9000 Menschen. Das Highlight: die Sängerinnen Leony und Lienne. Aber auch zahlreiche Aktionen und Stände für die Besucherinnen und Besucher. Klaus Habermann ist überwältigt von der ausgelassenen Stimmung und der guten Zusammenarbeit aller Helferinnen und Helfer. Er sagt, in 26 Jahren als Bürgermeister habe er viel erlebt, aber so etwas wie die diesjährige BR-Radltour habe Aichach noch nie gesehen.

80 Bilder Die BR-Radltour in Aichach in Bildern Foto: Erich Echter

Aichach: Ein weiteres langjähriges Highlight, das in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden kann, ist das Aichacher Stadtfest – in diesem Jahr mit einer neuen Ausrichtung. 2022 soll alles ein wenig ruhiger zugehen. Das bedeutet: leisere Musik, kein hochprozentiger Alkohol und eine frühere Sperrstunde. In den vergangenen Jahren hatte die Stadt das Konzept immer wieder überarbeitet und vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine nun entschieden, es sollte in diesem Jahr gemütlicher gefeiert werden. Die Stadtverwaltung geht von 15.000 Besucherinnen und Besuchern aus und spricht von einer friedlichen und harmonischen Atmosphäre.

Auch wenn es beim Stadtfest in Aichach ruhiger als sonst zugeht, finden sich am Oberen Stadtplatz viele Besucherinnen und Besucher ein. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Manche Besucher kritisieren, die Security sei rabiat vorgegangen

Einige Besucher sehen das anders und kritisieren das Vorgehen der eingesetzten Security-Firma. So sei diese teils rabiat und unfreundlich vorgegangen. Besagte Firma weist die Vorwürfe zurück. In jeden Fall wird aber deutlich: Die Entscheidung, alles etwas ruhiger angehen zu lassen, trübt weder die Laune der Menschen im Wittelsbacher Land noch sorgt sie für weniger Geselligkeit. Ganz im Gegenteil: Viele Besucherinnen und Besucher freuen sich, bei einem Gläschen Wein endlich wieder mit Freunden und Bekannten ratschen zu können.

Aichach: Direkt auf das Stadtfest folgt im Wittelsbacher Land die nächste Möglichkeit für ausgelassenes Feiern: das Stereostrand-Festival im Aichacher San-Depot. Mit lokalen Bands wie Kalaska sowie internationalen Musikerinnen und Musikern, etwa aus den USA und Schweden, ist das Musikangebot breit gefächert. Selbst bayerischer Mundart-Pop ist vertreten. Auch wenn die Organisatoren des Festivals nicht unzufrieden sind, fällen sie Anfang Dezember die Entscheidung: Das war's – Stereostrand ist passé. Hintergrund hierfür ist, dass nicht alle Karten ausverkauft waren und das Organisationsteam bis zum Ende bangen musste, privat draufzahlen zu müssen.