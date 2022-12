Orkantief Ylenia sorgt im Februar für Unfälle in Aichach-Friedberg

Plus Im Februar stürmt Orkan Ylenia durch den Landkreis Aichach-Friedberg. Auf der B300 kippt ein Lastwagen um, auf der Paartalbahn kracht ein Baum aufs Gleis.

Mit schweren Sturmböen fegt Orkantief Ylenia über das Wittelsbacher Land. Es sorgt für Unfälle auf der B300 bei Aichach und auf der Linie der Paartalbahn. In vielen Orten fallen – teils massive – Bäume um. Auf der Bundesstraße erfasst eine Windböe nahe der Auffahrt Aichach-Ost ein mit Styroporplatten beladenes Lastwagengespann. Lastwagen und Anhänger kippen um und bleiben quer auf der Fahrbahn liegen. Mehrere Stunden lang ist die B300 komplett gesperrt. Der Fahrer bleibt unverletzt. Doch sein Lastwagen muss aufwendig geborgen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50.000 Euro.