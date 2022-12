Jahresrückblick 2022

vor 50 Min.

Ukraine-Krieg sorgt in Aichach-Friedberg für große Hilfsbereitschaft

Plus Im März rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft für Menschen in und aus der Ukraine an. Und eine Aindlingerin erfährt in einer persönlichen Notlage Hilfe.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Im Wittelsbacher Land ist die Solidarität mit den Menschen in und aus der Ukraine groß. Wenige Tage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine organisieren viele Vereine und Organisationen, Unternehmen und Privatleute erste Spendenaktionen. Sie sammeln Geld oder Hilfsgüter und bringen sie zum Teil selbst an die ukrainische Grenze oder in die Ukraine. Erste Schutzbedürftige von dort treffen bald im Wittelsbacher Land ein - zum Teil holen Vereine und Privatleute sie auf eigene Faust nach Deutschland. Viele kommen bei Verwandten und Bekannten unter oder finden bei Privatleuten eine Bleibe. Auch der Landkreis und die Gemeinden bereiten sich erneut auf die Aufnahme Geflüchteter vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen