Wo steht der schönste Baum im Wittelsbacher Land?

Bäume produzieren Sauerstoff, filtern die Luft und bieten Lebensraum für viele Arten. Sie sind natürliche Klimaanlagen, Lärmschutz und Schattenspender. Ganz nebenbei helfen sie nachweislich Stress zu reduzieren, haben einen hohen ästhetischen Wert und verbessern in Zeiten des Klimawandels das Stadtklima. Kurzum – Bäume sind unverzichtbarer Teil unserer Heimat. Deshalb möchte der Landkreis Aichach-Friedberg auf diese wertvollen Kulturlandschaftselemente aufmerksam machen und lobt den Baumwettbewerb „Bäume des Wittelsbacher Landes“ 2025 aus.

In Aichach gehört die Eiche neben der Sebastianskapelle wohl zu den bekanntesten Vertreterinnen ihrer Art. Doch auch anderswo gibt es markante und besonders alte Bäume. Der Landkreis will auf ihre heimatgeschichtliche Bedeutung als Zeugen der Geschichte aufmerksam machen und dafür sensibilisieren, die Bäume, die von den Vorfahren gepflanzt wurden, in gutem Zustand an die Nachkommen zu übergeben. Der Wettbewerb soll die alten Bäume im Landkreis in ihrer Besonderheit und mit ihrem einmaligen Charakter als Bestandteil der Kulturlandschaft ins Bewusstsein rücken.

Wettbewerb: Mitmachen können alle Eigentümer von Bäumen in Aichach-Friedberg

Mitmachen können alle Eigentümer und Eigentümerinnen von bedeutenden Bäumen, sowohl Privatleute als auch öffentliche Eigentümer. Kriterien des Wettbewerbs sind unter anderem Bedeutung, Alter und Gesamterscheinungsbild, also die Baumart, der Standort, das ungefähre Alter, der Name des Baums, eventuell der Grund der Pflanzung und Geschichten, Sagen und Mythen rund um den Baum.

Weiter spielt der Zustand des Baumes eine Rolle, zum Beispiel wie vital er ist, also wie gesund er ist, ob Schädigungen vorliegen, eine Kronensicherung oder andere Schutzmaßnahmen vorgenommen wurden, wie es um den Wurzelraum steht und ob es eine Beschilderung, zum Beispiel bei Naturdenkmälern gibt.

Der Pestbaum direkt neben der Pestsäule zwischen Haberskirch und Derching ist Teil des Derchinger Besinnungsweges und erinnert an eine tragische Pestepidemie in dem Friedberger Stadtteil im Jahr 1649, direkt nach dem Dreißigjährigen Krieg.

In die Bewertung fließen auch Erhaltungsmaßnahmen zum Schutz des Standorts ein, oder Verbesserungen, zum Beispiel durch Entsiegelungs- oder Pflegemaßnahmen.

Fachkundige Jury kürt die Preisträger des Baumwettbewerbs in Aichach-Friedberg im Herbst

Wer teilnehmen möchte, kann sich bis 15. September bei der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege, Manuela Riepold, im Landratsamt Aichach-Friedberg, Telefon: 08251/92-392, E-Mail: manuela.riepold@lra-aic-fdb.de. Der Anmeldung sollte möglichst eine Flurkarte beiliegen, in welcher der Standort des Baumes möglichst lagegenau farbig eingetragen ist. Erwünscht sind auch Fotos, möglichst zu den verschiedenen Jahreszeiten. Nähere Informationen gibt es auch auf der Internetseite des Landkreises.

Die Bewertung nimmt im Herbst 2025 eine fachkundige Jury vor. Die Sieger des Wettbewerbs erhalten Preise und Urkunden und werden öffentlich bekannt gegeben. Der erste Preis beinhaltet eine Baumpflege im Wert von 500 Euro, für den zweiten und dritten Platz gibt es je einen Baumscheck. (AZ)