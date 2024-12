Großaufgebot an Feuerwehren löscht Brand im Pfarrheim

Aus noch unbekannter Ursache brach am Samstag im Eingangsbereich des Pfarrheims in Jetzendorf (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ein Feuer aus. Wie die Polizei berichtet, teilte ein Nachbar über Notruf kurz vor 19 Uhr eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude an der Schulstraße mit. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Jetzendorf und der umliegenden Ortschaften waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Der Eingangsbereich des Pfarrheims brannte vollständig aus, auch der Dachstuhl wurde laut Polizei in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gebäude konnte zum Glück verhindert werden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die entstandene Schadenshöhe kann aktuell noch nicht näher beziffert werden, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Brandfahnder sollen den Brandort Anfang der Woche untersuchen. (AZ)