Aus Cambridge nach Aichach: John Chaffe ist „angekommen“

Im Jahr 1971 kam John Chaffe im Alter von 22 Jahren aus beruflichen Gründen nach München und arbeitete lange in Oberpfaffenhofen. Viele Jahre lebte er in Hollenbach, wo er zehn Jahre lang Vorsitzender des TSV Hollenbach war. Vor 18 Jahren ging er in Rente, seit 2016 wohnt der 76-Jährige in Aichach. Er geht gerne spazieren und trifft sich mit seinen Fußball-Freunden beim Stammtisch.

1. Wie sind Sie im Wittelsbacher Land gelandet?

JOHN CHAFFE: Ich bin am 2. Mai 1949 in Cambridge geboren und arbeitete dort als Elektroniker für Flugzeuge. Da es bei uns in Cambridge viele Sprachenschulen gibt, lernte ich damals eine Schweizerin aus Zürich kennen, die dort zur Schule ging, um besser Englisch zu lernen. Im Jahr 1971 kam ich nach München, um bei Dornier in Oberpfaffenhofen Flugzeuge der deutschen Luftwaffe zu reparieren. Ich besuchte dann die Freundin in Zürich öfters, denn es war nicht so weit von München. In etwa drei Stunden war ich bei ihr. Die Freundschaft hielt einige Jahre.

2. Gab es einen Moment, in dem Ihnen klar wurde, dass Sie jetzt hier daheim sind?

CHAFFE: Ja, es war im November 1974, als mein Sohn auf die Welt kam. Ich lernte 1974 eine Deutsche in Augsburg kennen, die in Hollenbach wohnte. Wir heirateten und hatten zusammen drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter.

3. Was ist für Sie typisch deutsch, typisch bayerisch?

CHAFFE: In Deutschland gibt es für alles genaue Regeln. Zum Beispiel auf der Gemeinde, man muss für alles einen Antrag ausfüllen. In England ist es viel lockerer.

4. Wenn Sie etwas aus Ihrem ersten Heimatland herholen könnten, dann wäre es…?

CHAFFE: ... englisches Bier und englisches Fernsehen. Das deutsche Bier finde ich sehr herb, das englische schmeckt mir besser. Beim englischen TV gibt es bessere Programme, ich schaue es mir jetzt übers Internet an. Am liebsten mag ich Krimis oder Dokumentationen über Länder und Tiere.

5. Was lieben Sie in Deutschland am meisten?

CHAFFE: Ich finde, dass in Deutschland die Preise fair sind. Es ist hier vieles billiger als in Großbritannien. Dort sind die Spritpreise, aber auch die Preise für Zigaretten, Getränke und Eintritte in Museen und Sehenswürdigkeiten wesentlich teurer als in Deutschland.

In unserer Serie „Angekommen“ stellen wir anhand von fünf Fragen Menschen vor, die aus anderen Ländern kommen und im Wittelsbacher Land ihre neue Heimat gefunden haben.