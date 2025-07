Primiz zeigt: Die Kirche hat große Bedeutung im Wittelsbacher Land

Die Kirche – ob katholisch oder evangelisch – muss in diesen Zeiten mit vielen negativen Schlagzeilen leben: Missbrauchsskandale, schwindende Mitgliederzahlen und damit einhergehend schwindende Bedeutung. Umso mehr ist zu würdigen, wenn ein junger Mensch wie der Kühbacher Josef Wagner sich dennoch für das Priesteramt entscheidet. Die Anteilnahme an seiner Priesterweihe war im Wittelsbacher Land groß. Das zeigte sich daran, wie viele Menschen seine Primiz am Sonntag miterleben wollten, und daran, wie die Kühbacher sich für seinen großen Festtag ins Zeug gelegt haben.

