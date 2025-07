Neupriester Josef Wagner feiert Primiz: Kühbach erwartet bis zu 2000 Gäste

Der Pfarreiengemeinschaft Kühbach steht am Wochenende ein großes Fest bevor: die Primiz von Josef Wagner – ein in Zeiten des Priestermangels besonders seltenes Ereignis. Die Vorbereitungen für die erste Messfeier des 26-jährigen gebürtigen Kühbachers am Sonntag, 6. Juli, laufen auf Hochtouren. Dazu werden bis zu 2000 Gäste erwartet. Nun stehen alle Einzelheiten fest.

Die Pfarreiengemeinschaft (PG) hat einen Primiz-Ausschuss gebildet. Beim ersten Treffen im vergangenen September stellte der Primiziant den Ausspruch in den Mittelpunkt: „Eine Primiz ist ein Fest für die gesamte Pfarreiengemeinschaft, ja sogar für die gesamte Diözese.“ Viele Sitzungen und Treffen haben seitdem stattgefunden. Am vergangenen Wochenende starteten die Aufbauarbeiten für die Messfeier unter freiem Himmel.

Primiziant Josef Wagner wird festlich in Kühbach empfangen

Den Auftakt bildet der Empfang von Josef Wagner, den Bischof Bertram Meier am Sonntag im Augsburger Dom zum Priester geweiht hatte, am Freitag, 4. Juli. Wagner wird um 18 Uhr am Kühbacher Ortseingang (von Aichach kommend) erwartet. Neben Priestern, Diakonen und dem liturgischen Dienst werden die Vertreter der Marktgemeinde, der kirchlichen Gremien und örtlichen Vereine Wagner die Ehre erweisen. Seine Familie, Freunde und Bekannte werden ebenso dabei sein. Bei diesem Empfang ist die ganze Bevölkerung willkommen.

Der anschließende Zug zum Elternhaus des Primizianten wird angeführt von der Musikkapelle Kühbach, den Kirchen- und Vereinsfahnen sowie weiteren Vereinsvertretern und dem Kühbacher Kindergarten. Am Elternhaus in der Aichacher Straße folgt die Segnung des Primiz-Kreuzes. Danach geht es weiter zum Marktplatz, wo der Neupriester von einer Abordnung des Kindergartens empfangen wird. Hier hält Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher die offizielle Begrüßungsrede, und Josef Wagner wird sich in das Goldene Buch eintragen.

Den festlichen Abschluss bildet gegen 19 Uhr eine Andacht mit Lobpreis in der Pfarrkirche St. Magnus, musikalisch gestaltet von Jugendlichen aus der Pfarrei Königsbrunn. Die Predigt hält Dekan Jürgen Eichler. Nach dem Gottesdienst lädt der Pfarrgemeinderat auf dem Kirchplatz zu einem kleinen Stehempfang ein.

Der Sonntag beginnt gegen 9.15 Uhr am Elternhaus des Primizianten. Dort finden sich neben der Familie alle mitfeiernden Priester, Diakone und Ministranten sowie die diesjährigen Kommunionkinder ein. Erwartet werden auch Gäste aus dem Priesterseminar und vom Offenen Seminar, der überörtlichen Politik und der Kommunalpolitik sowie Mitglieder der kirchlichen, Vertreter der Vereine und der Schule. Für einen feierlichen Rahmen sorgen die Kirchenfahnen aller vier Pfarreien der PG Kühbach und 14 Vereinsfahnen. Zum Dank segnet der Neupriester Fahnenbänder und überreicht sie den Fahnenabordnungen.

Anschließend zieht ein Kirchenzug, angeführt vom Musikverein, über die Paarer Straße zum Primiz-Platz an der Westumfahrung gegenüber des Gewerbegebietes. Dort werden 500 Bierbänke für bis zu 2000 Personen aufgestellt. Parkmöglichkeiten gibt es auf der Wiese neben dem Brauereifest-Gelände (Zufahrt über Westumfahrung/Dieselstraße).

So läuft der Primiztag in Kühbach ab

Der Primiz-Gottesdienst beginnt gegen 10 Uhr unter einem festlich geschmückten Altar-Zelt. Bis zu 40 Priester, Diakone und Seminaristen, gut 60 Ministranten, 14 Vereins-Fahnen sowie fast ebenso viele Kirchenfahnen werden vertreten sein. Der Musikverein begleitet die Messfeier, für die eigens ein 50-köpfiger Projektchor zusammengestellt wurde. Die Primiz-Predigt wird der Subregens des Priesterseminars, Domvikar Albert Wolf, halten. Zum Abschluss der feierlichen Messe spendet Josef Wagner den Anwesenden den Primiz-Segen.

Danach führt die Blaskapelle einen Zug zum Brauereifest-Gelände an. Dort steht ein 700 Personen fassendes Festzelt für die geladenen Gäste. Es sind auch alle anderen Mitfeiernden zum sogenannten „Primiz-Mahl“ eingeladen. Deshalb werden im Außenbereich weitere rund 700 Gäste Platz finden und zusätzlich Stehtische aufgebaut.

Mittagessen, Getränke und Kaffee sind für alle Gäste kostenlos. Zur Deckung der Unkosten bittet die Pfarrei um großzügige Spenden. Dafür werden am Festplatz Spendenboxen bereitgestellt. Spenden sind auch auf dem Konto der Katholischen Kirchenstiftung St. Magnus Kühbach möglich: IBAN: DE14 7209 0000 0005 7067 18; Verwendungszweck: Primiz 2025 – Josef Wagner.

Nach dem Mittagessen stehen Ansprachen auf dem Programm. Es besteht die Möglichkeit zur Begegnung bei einem kleinen Rahmenprogramm. Um 16 Uhr findet Dankandacht in der Pfarrkirche mit Spendung des Einzelprimizsegens statt.

Am Montag, 7. Juli, findet um 18.30 Uhr ein Requiem für die verstorbenen Angehörigen des Primizianten mit Spendung des Einzelprimizsegens statt. Josef Golling