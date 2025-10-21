150 Jahre Paartalbahn: In Aichach wird ein Zug getauft

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der traditionsreichen Paartalbahn in diesem Jahr veranstaltet die Stadt Aichach eine feierliche Zugtaufe am Bahnhof. Sie findet am Samstag, 25. Oktober, ab 11 Uhr statt. Dabei wird laut Mitteilung der Stadt ein vielfältiges Programm für Eisenbahnfreunde, Familien und alle Interessierten geboten.

Die Paartalbahn, die sich von Augsburg über Friedberg und Aichach bis nach Ingolstadt erstreckt, wurde im Jahr 1875 eröffnet. Ursprünglich für Truppentransporte angelegt und als stark vom Güterverkehr genutzte Verbindung, spielte sie eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Bis heute verbindet die Paartalbahn ländliche Räume mit urbanen Zentren und hat sich zu einer wichtigen Pendlerstrecke entwickelt. Ausschlaggebend dafür ist, dass die Verbindung damals als Hauptlinie angelegt wurde: mit großzügigen Kurvenradien, moderaten Steigungen und Ausweichbahnhöfen in

regelmäßigen Abständen. Auch Flächen für ein zweites Gleis wurden bereits erworben. So können heute eine ordentliche Höchstgeschwindigkeit und attraktive Fahrzeiten ermöglicht werden.

Der Triebwagen LINT erhält den Namen „Aichach“

Im Mittelpunkt steht die symbolische Taufe eines modernen Triebwagens der Baureihe LINT. Der Zug erhält den Namen „Aichach“ und verkehrt im Netz Ammersee-Altmühltal, dem Netz, in dem auch der Bahnhof Aichach liegt. Die Aichacher können dann also mit „ihrem Zug“ auch auf „ihrer Strecke“ fahren.

Die Taufzeremonie beginnt gegen 11.20 Uhr mit Grußworten von Bürgermeister Klaus Habermann sowie Arnulf Schuchmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bayerischen Regiobahn. Musikalisch begleitet wird die Zeremonie von den Aichacher Stadtmusikanten. Im Anschluss wird der Zug von Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche gesegnet.

Das Wasserhaus am Aichacher Bahnhof, aufgenommen 1980 Foto: Stadtarchiv Aichach

Auch der Bahnhof selbst blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das Empfangsgebäude und das denkmalgeschützte Wasserhaus stammen aus den 1870er Jahren. Das ursprünglich aus Backsteinen erbaute Bahnhofsgebäude gehört heute der Stadt. Es wurde im Jahr 2014 umfangreich saniert und dient auch als Treffpunkt im Rahmen des Café-Betriebs durch die Bäckerei Knoll im Erdgeschoss. Das Obergeschoss nutzt die Lebenshilfe Aichach.

Das Programm zur Zugtaufe

Stellwerksführung Ab 10 Uhr besteht zur jeweils halben und vollen Stunde die Möglichkeit, an einer Stellwerksführung mit Tim Sablotzki, Leiter Betriebsbezirk der DB InfraGO AG, teilzunehmen. Die Teilnehmerzahl ist pro Gruppe

auf zehn beschränkt.

Rätsel Bei einer Schätzfrage gibt es sechs Familientickets für die Fahrt mit einer historischen Dampflok zu gewinnen: Am Sonntag, 7. und 21. Dezember, fährt, betrieben durch den Bayerischen Localbahn Verein, ein historischer Sonderzug zwischen Augsburg und Aichach. Der Zug ist bespannt mit der kohlegefeuerten Dampflok 70 083 aus dem Jahr 1913 sowie den historischen Wagengarnituren aus den 1920er und 1960er Jahren.

Historischer Bus Der Verein Traditionsbus Augsburg stellt einen historischen Bahnbus aus dem Baujahr 1998 aus, der bis 2001 fuhr. Er war auch auf Linien zwischen Augsburg und Aichach im Einsatz.

Ausstellung Es wird eine kleine Fotoreihe zur Geschichte des Bahnhofs und der Paartalbahn im Außenbereich gezeigt.

Aichi Das Stadtmaskottchen wird vor Ort sein.

Musik Die Aichacher Stadtmusikanten spielen auf.

Essen Für das leibliche Wohl sorgt die Bäckerei Knoll.

Eintritt Der Eintritt ist frei.

Stadtmuseum Bis zum 16. November ist eine Fotoausstellung über die Paartalbahn zu sehen. Das Stadtmuseum ist an diesem Samstag ausnahmsweise bis 17 Uhr geöffnet. Ausblick: Im Frühjahr wird in der Sonderausstellung ein Nachbau des Aichacher Bahnhofs um 1909 präsentiert. Zu besonderen Gelegenheiten rauschen Züge durch das Bahnhofsmodell. (AZ)