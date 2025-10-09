Jubiläum im Geburtshaus Aichach: Das 300. Baby ist geboren

Das Geburtshaus in Aichach hat Grund zum Feiern: Dort hat vor wenigen Tagen das inzwischen 300. Baby das Licht der Welt erblickt. Es handelt sich um den kleinen Max aus Pöttmes.

Das Geburtshaus teilte mit, dieser Moment sei für das Hebammenteam „ein bedeutender Meilenstein, der zeigt, wie sehr das Haus inzwischen angenommen wird“.

Die Geburtshilfestation am neuen Aichacher Krankenhaus konnte nie eröffnet werden. Ende 2018 folgte aus personellen Gründen das viel beklagte Aus für Geburten unter dem Dach der Klinik. Mit der Gründung des Geburtshauses im Jahr 2021 in den Räumen des ehemaligen Krankenhauses kehrte die Geburtshilfe schließlich wieder in die Stadt zurück. Engagierte Hebammen hatten das Geburtshaus initiiert. Sie propagieren dort „eine wohnortnahe, selbstbestimmte und sichere Geburtshilfe“ und schlossen damit offenbar eine Versorgungslücke. Denn das Interesse daran ist von Anfang an groß.

Im Aichacher Geburtshaus bieten die Hebammen nach eigenen Angaben „eine intensive Ein-zu-Eins-Betreuung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett“. In der Mitteilung wird betont: „Zwei erfahrene Hebammen begleiten jede Geburt, um Sicherheit, Geborgenheit und Selbstbestimmung gleichermaßen zu gewährleisten.“

Das Geburtshaus begleitet auch während der Schwangerschaft

Neben den Geburten bietet das Team auch Vorsorgeuntersuchungen, Wochenbettbetreuung und ein breites Kursangebot an – von Geburtsvorbereitung über Rückbildung, bis hin zu Yoga für Schwangere. Der Mitteilung zufolge ist die Resonanz groß. Infoabende sind demnach regelmäßig gut besucht. Viele Familien aus dem Wittelsbacher Land und darüber hinaus entscheiden sich bewusst für eine Geburt im Geburtshaus. „Für sie bedeutet das eine wohnortnahe Möglichkeit der Geburt – und die Sicherheit, in vertrauter Umgebung individuell begleitet zu werden“, sagen die Hebammen.

Die 300. Geburt seit der Eröffnung vor vier Jahren wurde vor wenigen Tagen gefeiert. Bei dem Baby handelt es sich um Max, das dritte Kind von Kathrin und Michael Gutierrez aus Pöttmes. „Wir sind unglaublich dankbar, dass wir nun die 300. Geburt begleiten durften. Jede Geburt ist einzigartig, doch diese Zahl zeigt uns, wie wertvoll unsere Arbeit für die Region geworden ist“, teilt das Hebammenteam mit.

Voraussetzung für eine Niederkunft im Geburtshaus ist eine komplikationslose Schwangerschaft. Die Möglichkeiten für eine außerklinische Geburt können bereits im Erstgespräch geklärt werden. (AZ)