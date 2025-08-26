Sport, Musik, Theater: Sind Vereine bei Jugendlichen noch in?

Nachwuchssorgen? Davon spüren sie beim SV Echsheim-Reicherstein in Pöttmes nichts. Dabei hatte erst vor zwei Jahren eine Studie des Augsburger Instituts für Generationenforschung den Sportvereinen einen herben Mitgliederverlust prognostiziert. Wir haben uns umgehört, wie es um Sportvereine, Orchester und Jugendtheater im Landkreis derzeit steht.

Christoph Sturm, Schriftführer und Pressewart des SV Echsheim-Reicherstein, sagt: „Die Mitgliedszahlen sind bei uns konstant und teilweise sogar leicht steigend.“ Von 583 Mitgliedern des SV Echsheim-Reicherstein sind 136 Kinder und Jugendliche. Die größte Altersgruppe umfasst 75 Kinder zwischen sieben und 14 Jahren.

Vereine in Mering und Pöttmes verzeichnen Zuwachs an Mitgliedern

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Verein Internationale Kultur Mering. Er fördert durch Veranstaltungen wie gemeinsames Musizieren oder Kochen den interkulturellen Austausch. Vorsitzende Maureen Njotsa Lermer sagt: „Derzeit haben wir neun Mitglieder zwischen fünf und 17 Jahren – sechs davon sind erst in diesem Jahr dazugekommen.“ Besonders beliebt seien die handwerklichen und spielerischen Formate des Vereins: Bastelaktionen wie Armbänder, Lesungen oder Spieltage sprächen Kinder und Jugendliche besonders an.

Die demografische Struktur im Freistaat und im Landkreis verändert sich zum Vorteil der Vereine. Bayern gilt insgesamt als vergleichsweise jung. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg steigt die Zahl der Jugendlichen leicht. Nach Berechnungen des Landesamts für Statistik wird der Anteil der unter 18-Jährigen zwischen 2023 und 2043 um fünf Prozent wachsen. Besonders deutlich fällt der Zuwachs in den Altersgruppen der Zehn- bis 16-Jährigen sowie der 16- bis 19-Jährigen aus – hier ergibt die Bevölkerungsvorausberechnung ein Plus von etwa zwölf beziehungsweise 14 Prozent.

Wie Corona im Landkreis Aichach-Friedberg die Nachwuchsarbeit der Vereine ausbremste

Zwar spielt die demografische Entwicklung den Vereinen für die Zukunft in die Hände, doch davon profitieren zunächst nicht alle in gleichem Maß. Die Herausforderungen waren für einzelne Vereine in den vergangenen Jahren enorm. Für das Aichacher Volkstheater beispielsweise markierte die Corona-Pandemie eine Zäsur.

Spielleiterin Claudia Flassig sagt: „Früher hatten wir eine regelmäßig probende Kinder- und Jugendgruppe, die jedes Jahr ein Stück auf die Bühne brachte.“ Dafür seien wöchentliche, vor der Aufführung sogar tägliche Proben nötig gewesen. Doch kurz vor der letzten Premiere kam die Pandemie – und mit ihr das abrupte Ende der Nachwuchsarbeit. Flassig bedauert: „Das gesamte Engagement ist damals zusammengebrochen. Und es gab niemanden mehr, der das Projekt weiterführen konnte.“

Icon vergrößern Aufführung des Jungen Aichacher Volkstheaters im Jahr 2019 mit dem Stück „Helden... zack bämm krachbumm!“ – kurz bevor die Corona-Pandemie die Jugendgruppe zum Stillstand brachte. Derzeit arbeitet das Volkstheater am Wiederaufbau. Foto: Teresa Neumaier Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Aufführung des Jungen Aichacher Volkstheaters im Jahr 2019 mit dem Stück „Helden... zack bämm krachbumm!“ – kurz bevor die Corona-Pandemie die Jugendgruppe zum Stillstand brachte. Derzeit arbeitet das Volkstheater am Wiederaufbau. Foto: Teresa Neumaier

Ähnlich war die Erfahrung bei der Städtischen Jugendkapelle Friedberg. Sie ist kein Verein - doch ein unverzichtbarer Ausbildungspartner der Stadtkapelle. Leiter Andreas Thon, zugleich Dirigent der Stadtkapelle, betreut die Jugendkapelle seit 1990. Heute zählt sie 80 Mitglieder. Vor Corona waren es, besonders in der Altersgruppe zwischen neun und 24 Jahren, noch deutlich über 100. Seiner Ansicht nach sei die derzeitige Situation der Pandemie geschuldet, die das Freizeitverhalten verändert habe. Thon sagt: „Viele tun sich heute schwer, sich regelmäßig zu verpflichten – etwa zu wöchentlichen Proben.“

Womit locken die Vereine im Landkreis Aichach-Friedberg junge Menschen an?

Zwar gibt es derzeit keine flächendeckenden Nachwuchssorgen im Landkreis, doch damit das so bleibt, sind sich fast alle Beteiligten einig: Um junge Mitglieder zu gewinnen, braucht es gezielte Strategien. Für Thon sind Kooperationen mit Schulen und gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge oder Konzertreisen zentral. Auch das Aichacher Volkstheater arbeitet laut Flassig daran, sein Jugendangebot neu zu beleben. Der Neustart könnte schon im Herbst erfolgen.

Für Lermer vom Verein Internationale Kultur Mering ist der Schlüssel vor allem Sichtbarkeit und Vertrauen – insbesondere vor dem Hintergrund wachsender Zuwanderung. Sie sagt: „Entscheidend ist, dass Menschen und ihre sozialen Netzwerke den Verein positiv wahrnehmen.“ Beim SV Echsheim-Reicherstein reicht das Angebot für Kinder von altersgerechtem Kinderturnen bis hin zu Veranstaltungen wie dem Martinsumzug oder dem Saisonabschluss mit Zeltlager.

Letztlich geht es bei der Nachwuchsarbeit nicht nur um die Zukunft des Vereinslebens. Für viele steht auch die Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund. „Bei uns sind soziale Kompetenzen zentraler Bestandteil der Ausbildung“, sagt Dirigent Thon. „Die Kinder und Jugendlichen lernen bei uns nicht nur Musik, sondern auch Werte wie Akzeptanz und Zusammenarbeit.“

