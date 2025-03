Mit rosa Cowboy-Hut in die Kirche: Menschen singen und beten mit Talyor Swift

Kamerateams, farbiges Licht, fetzige Rhythmen – die Aichacher Stadtpfarrkirche erinnert am Samstag teilweise eher an eine Konzerthalle. Ganz ungewohnt: Vor allem einige der weiblichen Besucher tragen bunte Cowboyhüte. Das Markenzeichen der „Swifties“, den Fans der amerikanischen Sängerin Taylor-Swift. Sie steht im Mittelpunkt eines Jugendgottesdienstes. Bei dieser Premiere ist die Kirche rappelvoll. Christine Rauch singt die Swift-Songs live und Ministranten stellen bei den Liedtexten einen Bezug zum Glauben her.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Taylor Swift Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herbert Gugler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis