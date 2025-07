Dieser 27-Jährige macht beim Jungbauernkalender mit – und will das Image der Landwirtschaft verbessern

Lieber Model-Beruf oder lieber Landwirtschaft? Da ist sich Maximilian Orthofer sicher: Er bleibt lieber bei der Landwirtschaft. Die sei bodenständiger. Dennoch ist der 27-Jährige aus Hebertshausen im Landkreis Dachau kürzlich für den Jungbauernkalender Modell gestanden. Er wird in der neuen Ausgabe zu sehen sein. Neben der „Gaudi“, einmal bei einem richtigen Fotoshooting dabei zu sein, hat er auch aus einem anderen Grund mitgemacht.

Über 300 Frauen und Männer haben sich nach Angaben der Verantwortlichen für die beiden Kalender der Jungbäuerinnen und Jungbauern beworben. Zum Casting wurden letztlich 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und Südtirol (Italien) eingeladen. Herausgeber der mittlerweile 26. Ausgabe ist Franz Tonner, der Direktor des steirischen Bauernbunds. Er ist stolz darauf, dass sich „der Kalender, der vor über 25 Jahren auf meinem Schreibtisch entstanden ist, vom Skandal-Kalender zum absoluten Erfolgsprojekt entwickelt hat.“

Jungbauernkalender 2026: Maximilian Orthofer wirbt dafür, Landwirte anzusprechen

Ziel des Kalenders ist es, das Image der Landwirtschaft zu verbessern. Dabei will auch Maximilian Orthofer mithelfen. „Die Fotos sollen zeigen, dass junge Leute in der Landwirtschaft weitermachen und dass eine Zukunft da ist“, sagt er. Zu Unrecht habe die Landwirtschaft, insbesondere bei vielen Menschen in der Stadt, einen schlechten Ruf. So falle immer gleich der Begriff „Glyphosat“, wenn ein Bauer beim Spritzen gesehen werde. Dabei seien oft ganz andere Wirkstoffe im Einsatz. „Jeder, der sich denkt, warum spritzt der Landwirt, soll auf diesen zugehen und ihn danach fragen“, sagt der 27-Jährige.

Der Projektleiter des Jungbauernkalenders, Philipp Knefz, stimmt zu, dass die beiden Ausgaben ein attraktives, junges und freches Bild der Landwirtschaft zeigen wollen. Der ehemalige Mister Austria betont: „Viele sehen unsere Bäuerinnen und Bauern als selbstverständlich an, übersehen dabei aber oft, dass diese 365 Tage im Jahr im Einsatz sind.“ Im Damenkalender ist mit der 19-jährigen Marina Sienz aus dem Nördlinger Stadtteil Kleinerdlingen auch eine Vertreterin aus Schwaben dabei.

Icon Vergrößern Die 19-jährige Marina Sienz aus Kleinerdlingen ist im Jungbauernkalender 2026 zu sehen. Foto: Katharina Jessner Icon Schließen Schließen Die 19-jährige Marina Sienz aus Kleinerdlingen ist im Jungbauernkalender 2026 zu sehen. Foto: Katharina Jessner

Orthofer betreibt im kleinen Hebertshausener Ortsteil Lotzbach zusammen mit seinen Eltern einen Biobetrieb mit Rindermast, Schweinemast und Ferkelerzeugung. Der gelernte Metzgermeister, der seit jeher auf dem Hof seiner Eltern mithilft, ist gerade dabei, sich selbstständig zu machen. Er will in Kürze eine Biometzgerei mit eigener Schlachtung auf dem Hof eröffnen. Nach dem Ausflug in die Modelbranche will er jetzt im eigenen Betrieb voll durchstarten. Die Fotoshootings für den Kalender hätten zwar viel Spaß gemacht, weil sie sehr professionell gewesen seien, dennoch sei es „eine andere Welt“ gewesen.

Fotos im Jungbauernkalender: Freude von Orthofer feiern seine Teilnahme

Auf Instagram war Orthofer, der sich als offen und lustig beschreibt, auf den Suchaufruf des Jungbauernkalenders aufmerksam geworden. Nach Rücksprache mit seinen Kumpels traute er sich und bewarb sich. Sein komplettes Umfeld, auch seine Eltern und seine drei Schwestern, hätten seine Teilnahme „gut aufgenommen“. Besonders gefeiert werde seine Kalender-Karriere aber von seinen Freunden. Viele von ihnen wollen sich den Kalender diesmal zum ersten Mal kaufen, berichtet Orthofer. Der Jungbauer ist großer Fußballfan und läuft beim SV Ampermoching (Kreisklasse Dachau) als Innenverteidiger auf. Seinen Herzensverein, den TSV 1860 München, unterstützt er auch gerne im Stadion.

Offiziell vorgestellt wird der Jungbauernkalender 2026 im Oktober in Wien. Er kann zum Preis von 34,99 Euro aber schon jetzt vorbestellt werden. Vielleicht kommt der Hebertshausener sogar aufs Cover der Männerausgabe: Im August wird über eine Abstimmung auf der Instagram-Seite des Kalenders entschieden, welches Model die erste Seite ziert.