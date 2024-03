Schiltberg

vor 16 Min.

Jugendliche will Wolfsrudel bei Schiltberg gesichtet haben

Plus Mädchen beobachtet fünf Wölfe am Waldrand. Polizei hat bislang keine Erkenntnisse. Es gibt auch keine Berichte über Risse von Wild- oder Nutztieren.

Von Christian Lichtenstern

Durch das Wittelsbacher Land ziehen Wölfe – das ist keine Neuigkeit mehr. Mitte 2020 riss ein Wolf sieben Schafe auf einer Weide bei Igenhausen. Das sorgte für eine erregte Diskussion. Meldungen zu Wolfs-Sichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg gab es zuvor und danach. Im Landkreis Eichstätt lebt ein Wolfsrudel im Altmühltal und immer wieder durchstreifen Wölfe die Region auf dem Weg zwischen dem Bayerischen Wald und den Alpen. Am Donnerstag soll ein Wolf bei Nersingen (Kreis Neu-Ulm) unterwegs gewesen sein. Eine Jugendliche aus Schiltberg will laut einem Medienbericht vor einer Woche gleich ein Rudel mit fünf Tieren gesichtet haben.

Beobachtung von Anhöhe bei Schiltberg aus

Demnach hat die 15-Jährige am Samstagmorgen vor einer Woche die Wölfe am Waldrand von einer Anhöhe nahe dem neuen Friedhof aus beobachtet. Ein Video oder Fotos gibt es dazu nicht. Die Mutter hat den Vorfall bei der Aichacher Polizei gemeldet. Dort ist man der Sache nachgegangen. Bislang gebe es aber dazu keine Erkenntnisse, sagte ein Sprecher der Inspektion am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion. Es gibt auch keine Berichte über Risse von Wild- oder Nutztieren in der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen