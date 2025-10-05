Icon Menü
Junger Autofahrer in Pöttmes mit verbotenen Karambit-Messern gestoppt

Pöttmes

Mann mit verbotenen Messern im Handschuhfach gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle in Pöttmes entdecken die Polizeibeamten verbotene Messer im Auto eines 19-Jährigen. Das hat für ihn Folgen.
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Verkehrskontrolle in Pöttmes entdeckte die Polizei im Auto eines 19-Jährigen zwei verbotene Messer. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Zu einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am frühen Sonntag in Pöttmes einen 19-jährigen Autofahrer angehalten. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten zwei verbotene Messer. Sie wurden sichergestellt.

    Die Beamten hielten den 19-jährigen am Sonntag gegen 1.30 Uhr in Pöttmes zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fanden sie im Handschuhfach zwei Messer, die nach dem derzeitigen Erkenntnisstand dem 19-jährigen Fahrer gehören. Es handelte sich dabei um sogenannte Karambit-Messer. Diese Messer, die sichelförmige Klingen haben, gelten nach dem Waffengesetz als verbotene Gegenstände, deren Führen grundsätzlich untersagt ist.

    Den 19-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige

    Beide Messer wurden vor Ort sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (bac)

