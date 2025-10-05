Mann mit verbotenen Messern im Handschuhfach gestoppt

Zu einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am frühen Sonntag in Pöttmes einen 19-jährigen Autofahrer angehalten. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten zwei verbotene Messer. Sie wurden sichergestellt.

Die Beamten hielten den 19-jährigen am Sonntag gegen 1.30 Uhr in Pöttmes zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fanden sie im Handschuhfach zwei Messer, die nach dem derzeitigen Erkenntnisstand dem 19-jährigen Fahrer gehören. Es handelte sich dabei um sogenannte Karambit-Messer. Diese Messer, die sichelförmige Klingen haben, gelten nach dem Waffengesetz als verbotene Gegenstände, deren Führen grundsätzlich untersagt ist.

Den 19-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige

Beide Messer wurden vor Ort sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (bac)