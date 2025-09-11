Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Junger Mann muss nach Diebstahlserie auf Bauernhöfen in Haft - Gerichtsurteil rechtskräftig

Aichach-Friedberg

Diebestour auf Bauernhöfen bringt einen jungen Mann ins Gefängnis

Nach einer Diebstahlserie in Selbstbedienungshütten und Faustschlägen muss ein Angeklagter in Haft: Das Bayerische Oberste Landesgericht verwirft seine Revision.
Von Claudia Bammer
    • |
    • |
    • |
    Selbstbedienungshütten auf Bauernhöfen im Landkreis Aichach-Friedberg hat ein Diebestrio im Juli 2022 angesteuert. Ein damals 29-Jähriger muss nun ins Gefängnis.
    Selbstbedienungshütten auf Bauernhöfen im Landkreis Aichach-Friedberg hat ein Diebestrio im Juli 2022 angesteuert. Ein damals 29-Jähriger muss nun ins Gefängnis. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

    Eine Diebstahlstour im Juli 2022 zusammen mit zwei weiteren Beteiligten auf Bauernhöfen im Landkreis Aichach-Friedberg bringt einen damals 29-Jährigen ins Gefängnis. Am Amtsgericht Aichach war er in erster Instanz zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Auch im Berufungsprozess am Landgericht kam er wenig besser davon. Gegen das Urteil des Landgerichts hatte er Revision eingelegt. Diese hat das Bayerische Oberste Landesgericht nun verworfen, wie Gerichtssprecher Dr. Laurent Lafleur auf Anfrage berichtet. Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig. Der junge Mann muss ins Gefängnis.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden