Diebestour auf Bauernhöfen bringt einen jungen Mann ins Gefängnis

Eine Diebstahlstour im Juli 2022 zusammen mit zwei weiteren Beteiligten auf Bauernhöfen im Landkreis Aichach-Friedberg bringt einen damals 29-Jährigen ins Gefängnis. Am Amtsgericht Aichach war er in erster Instanz zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Auch im Berufungsprozess am Landgericht kam er wenig besser davon. Gegen das Urteil des Landgerichts hatte er Revision eingelegt. Diese hat das Bayerische Oberste Landesgericht nun verworfen, wie Gerichtssprecher Dr. Laurent Lafleur auf Anfrage berichtet. Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig. Der junge Mann muss ins Gefängnis.

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebestour Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis