Der Hochzeitssaal von Sebastian und Sonja Ziegler ist so außergewöhnlich, dass er das Prädikat einzigartig verdient. Das Paar heiratete im Juli in einem denkmalgeschützten Stadel, den es selbst in zwei Jahren mühevoller Arbeit hergerichtet hat. Der Stadel gehört zum Woidl-Hof, der mitten in Gundertshausen (Schiltberg) liegt.

