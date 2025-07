Geboren wurde Justina Happach in Liberia, aufgewachsen ist sie aber in Gambia. Seit 2022 lebt die 30-Jährige mit ihrem Mann Christian Happach in Aichach. Derzeit ist sie Auszubildende im Krankenhaus in Aichach. Sie erlernt dort den Beruf der Krankenpflegehelferin.

Heike Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis